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من أصفهان في إيران - وكالات
أصفهان
الشرق الأوسط

مصر تعبر عن قلقها من التصعيد بين إيران وإسرائيل وتحذر من اتساع الصراع

القاهرة تؤكد على تكثيف اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية والمؤثرة من أجل احتواء التوتر والتصعيد الجاري

العربية.نت
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عبرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ من استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران، وذلك بعد ما تردد من أنباء عن ضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مواقع في إيران وسوريا.

وقال الوزارة في بيان إن مصر "تطالب الطرفين بممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتثال الكامل لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذرة من عواقب اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة وآثارها الخطيرة على أمن وسلامة شعوبها".

وأكد البيان أن مصر ستستمر في تكثيف اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية والمؤثرة من أجل احتواء التوتر والتصعيد الجاري، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي".

وفي ساعة مبكرة من صباح الجمعة، دوَّى انفجار في أصفهان بوسط إيران قال قائد كبير في الجيش إنه ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية "لجسم مشبوه" من دون تسجيل أي خسائر، لكن وسائل إعلام إيرانية أشارت إلى أن صوت الانفجار نتج عن تدمير الدفاع الجوي 3 طائرات مسيرة صغيرة.

وأبلغت مصادر أمنية وحكومية إسرائيلية صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن إسرائيل شنت هجوما على إيران اليوم، لكنها لن تعلن مسؤوليتها عنه "لأسباب استراتيجية". كما أفادت الصحيفة الإسرائيلية أن الهجوم نفذته طائرات بإطلاق صواريخ بعيدة المدى وليس باستخدام طائرات مسيرة أو صواريخ أرض/جو.

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وقال مسؤولان أميركيان لشبكة "سي.إن.إن" إن إسرائيل شنت هجوما عسكريا داخل إيران، وأشارا إلى أنه جرى إبلاغ الولايات المتحدة يوم الخميس بنية إسرائيل تنفيذ الهجوم خلال أيام، لكن واشنطن لم تقر هذه الخطوة.

تأتي التطورات الأخيرة بعد أيام قليلة من هجوم إيراني بمئات المسيّرات والصواريخ على إسرائيل مطلع الأسبوع الجاري، ردا على قصف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق في أوائل الشهر.

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