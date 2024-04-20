طفلان حبسهما الأب دون طعام لـ3 أيام.. واقعة تهز قرية مصرية والأمن يتدخل

دقيقتان للقراءة

واقعة مأساوية هزت قرية مصرية، حين تم اكتشاف طفلين محبوسين داخل شقتهما دون طعام أو شراب لثلاثة أيام. الواقعة شهدتها قرية دمياط التابعة لمركز وبلدة قطور بمحافظة الغربية، وقد صدمت الحادثة الأهالي وقوبلت بإدانة وغضب واسع النطاق.

وبحسب ما ورد بوسائل الإعلام المصرية نقلاً عن مصدر أمني، فإن أهالي القرية اكتشفوا طفلين محبوسين في شقة لمدة 3 أيام دون طعام أو شراب وكانا يبكيان بطريقة متواصلة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية بلاغًا يفيد بالعثور على الطفلين، اللذين لم يتجاوز عمرهما 3 سنوات، بمفردهما. وبالتحقيق تبين أن الطفلين يسكنان مع والدهما الذي تخلى عنهما وخرج من المنزل دون عودة، وتركهما دون طعام.

وقال مصدر بمديرية أمن الغربية إن الأهالي سمعوا بكاء الأطفال في الشقة لمدة ثلاثة أيام، ومع فتح باب الشقة، تبين أن الطفلين في حالة يرثى لها بعد التأكد من عدم وجود أحد داخل المنزل، وتم إبلاغ الشرطة.

وأضاف المصدر الأمني أن "الشرطة حاولت الوصول لأي معلومات عن الأب من الجيران الذين أكدوا لهم أنه مستأجر الشقة منذ فترة قريبة وليس له اختلاط بأحد، ولم يستدل عليه عن طريق الأطفال لصغر سنهم".

وأشار إلى أن "التحريات الأمنية توصلت إلى مالك المنزل، حيث قدم نسخة من عقد الإيجار المبرم بين والد الأطفال وصاحب الشقة، للحصول على العنوان، وتبين أن والدهما مقيم بمنطقة التبين التابعة لمدينة حلوان في محافظة القاهرة، بحسب بياناته المسجلة، وجار البحث عنه والقبض عليه بتهمة الإهمال وتعريض حياة أطفال للخطر".

ونظراً لحالتهما الصحية السيئة، تم نقل الطفلين إلى المستشفى، حيث تلقيا الرعاية الطبية اللازمة. وبعد تحسن حالتهما، تم إخطار النيابة العامة التي باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.