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معرض استثنائي بمتحف قصر محمد علي على غرار متاحف القصور العالمية
قصر محمد علي

ضجة في مصر حول مخاوف من سرقة سرير ملكي وزنه 850 كلغ فضة

يتميز السرير بالجمال والروعة في النقوش والزخارف، وكان الأمير محمد علي توفيق أوصى بقصره وما يحويه من كنوز أن يتم تحويله لمتحف بعد وفاته

العربية.نت
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كشفت وزارة السياحة والآثار المصرية حقيقة اختفاء السرير الفضي الذي ولد عليه الأمير محمد علي توفيق، بمتحف قصر الأمير محمد علي في حي المنيل بالقاهرة.

ونشر موقع "القاهرة 24" تفاصيل قصة زيارة إحدى المصريات لمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، صورة لها من داخل قاعات القصر بالدور الثاني أعلى قاعة .

وعلقت الزائرة على الصورة قائلة: "في إحدى الزيارات السابقة تصورت سيلفي بالقاعة مع وجود سرير فضي وبعد فترة اتصورت نفس الصورة وبدون وجود السرير وتساءلت ( خسارة)".

وفي ذات السياق، تواصلت وسائل إعلام مصرية مع إدارة الأزمات والكوارث بوزارة السياحة والآثار، وقالت إنه تم الاتصال بالدكتورة رحاب جمعة مدير عام الترميم بمتحف المنيل، وآمال صديق مدير عام متحف قصر المنيل، ومحمد البرديني مدير المتحف وأفاد كلاهما بأن السرير نقل منذ عام إلى معمل الترميم بالمتحف، وتم الانتهاء من ترميمه وهو موجود الآن بالمتحف الخاص بالمنيل، بناء على طلب لجنة سيناريو العرض، وسوف يعرض بالمتحف الخاص، وقريبا سوف يتم افتتاح المتحف الخاص وبه السرير سالف الذكر.

ويصل وزن السرير 850 كلغ ويتميز بالجمال والروعة في النقوش والزخارف، وكان الأمير محمد علي توفيق أوصى بقصره وما يحويه من كنوز أن يتم تحويله لمتحف بعد وفاته.

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