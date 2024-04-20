مصر.. قرار عاجل من الحكومة بشأن تخفيف أحمال الكهرباء خلال أعياد الأقباط
الجداول تتضمن فترة تخفيف الأحمال من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 5 مساء لمدة ساعتين
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قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، السبت، إنه تم التنسيق بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية عن الكنائس خلال الأيام التي تشهد احتفالات الأقباط، وذلك تيسيرًا عليهم خلال فترة الاحتفال بهذه المناسبات.
يذكر أن الوزارة بدأت في تطبيق جداول تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء بعد انتهاء الفترة التي حددها مجلس الوزراء لوقف العمل بها خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك.
وتتضمن هذه الجداول فترة تخفيف الأحمال من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً لمدة ساعتين.
وطلبت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من المواطنين الاتصال على الخط الساخن للوزارة بالرقم 121 إذا زادت مدة انقطاع الكهرباء عن ساعتين متواصلتين، أو إذا كان هناك انقطاع للكهرباء خارج المدة المحددة التي وضعها مجلس الوزراء لتخفيف الأحمال.
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