مصر.. وفاة "التيك توكر" إسراء روكا إثر انقلاب سيارتها من أعلى جسر
سقطت سيارة الشابة من أعلى جسر "الحرفيين" بمنطقة النزهة.. والمباحث تحاول كشف ملابسات الحادث بالكامل
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توفيت "التيك توكر" المصرية إسراء روكا، اليوم السبت، إثر سقوط سيارتها من أعلى جسر في منطقة النزهة في القاهرة.
وقد تم نقل جثة الشابة إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي التفاصيل، كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغاً بوقوع حادث سير إثر سقوط سيارة من أعلى جسر "الحرفيين" بمنطقة النزهة. وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، فتبين لهم من خلال الفحص وفاة شابة تدعى إسراء روكا وتم نقلها إلى المشرحة.
من جهته، قام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة بالاستماع لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل.
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