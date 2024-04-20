"فيديوهات زوجية".. ينهي حياة حماته بسكينه بطريقة بشعة في مصر

1 دقيقة للقراءة

تخلص مدرب جيم من حماته بطريقة وحشية بسكين حاد داخل حمام شقتها، الكائنة بمنطقة العمرانية، بعد مشادة بينهما، لرفضها عودته لطليقته التي انفصل عنها منذ عدة أشهر، بعدما صورت العلاقة الزوجية بينهما وأرسلتها لشخص آخر ترتبط به.

تعود وقائع القضية لشهر يناير الماضي عندما فوجئ الزوج بفيديوهات توثق علاقته الزوجية أرسلت إليه عبر رسائل على هاتفه المحمول ليكتشف بعدها أن زوجته هي التي وثقت هذه اللحظات.

وقرر الزوج كشف أمر الزوجة وصديقها لينتهي الأمر بالانفصال بينهما في شهر يناير الماضي، ومنذ أيام توجه المتهم إلى شقة حماته وطلب منها العودة إلى طليقته لكنها رفضت ونهرته بشدة وطعنته في رجولته، وبررت رفضها لفضحه ابنتها.

أصيب الزوج بحالة من الهستيريا واستعان بسكين كبير وقام بذبح حماته وسط الشقة، ثم سحب الجثة إلى الحمام وتركها غارقة في دمائها لتكتشف ابنتها الجريمة وتستغيث بالشرطة.

وكشفت تحريات العقيد سامح بدوي، رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، أن طليق ابنة المجني عليها هو آخر من تردد على منزلها قبل الجريمة مباشرة، وأنه وراء ارتكاب الجريمة، وبمناقشته اعترف تفصيليا فتم تحرير محضر وجارٍ عرضه على النيابة العامة.