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أشجان سيد عرفة

أشجان سيد عرفة.. أول مصرية تتولى رئاسة قرية في الصعيد

القاهرة - العربية.نت
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نجحت أشجان سيد عرفة، في تولي منصب رئيس الوحدة المحلية بقرية الشنطور بمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف في صعيد مصر، كأول سيدة تتولي رئيس قرية بمركز سمسطا، وتم تكليفها من قبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، بعد عملها كسكرتير للوحدة المحلية بالقرية.

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وقالت أشجان إنها تعمل على مدار الـ 24 ساعة، بداية من فجر كل يوم بالمرور على المخابز البلدية بالتنسيق مع مكتب التموين، لمتابعة جودة رغيف الخبز المقدم للمواطن، وحل مشاكل المواطنين والعمل على تنفيذ كافة المهام التي يسندها لنا المحاسب نشأت معبد، رئيس مدينة سمسطا ونواب رئيس المدينة، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية.

أشجان سيد عرفة
أشجان سيد عرفة
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كما عبرت عن سعادتها بتولي منصب رئيس الوحدة المحلية بقرية الشنطور جنوب بني سويف، كأول سيدة تتولى هذا المنصب بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، حيث وجهت شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي على توليها هذا المنصب في عهده، ودعمه للمرأة وليس هناك فرق بينها وبين الرجال.

وأكدت أشجان سيد أن هدفها هو المواطن، وحل أي مشاكل تواجهه بأسرع وقت، وتذليل أي معوقات قد تقابله، مشيرة إلى أن المرأة نجحت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تولى مناصب عديدة، ولا يوجد فرق بينها وبين الرجل في أي شيء، حيث عبرت عن سعادتها بالعمل في المحليات.

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