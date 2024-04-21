بطلة الفيديو الفاضح.. الحبس سنة لإعلامية مصرية بتهمة حيازة مخدرات

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قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهمة سماح مصطفى والمعروفة بالإعلامية "إنجي حمادة" بالحبس لمدة عام بتهمة حيازة المواد المخدرة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة تم ضبطها وبحوزتها 7 أقراص من مخدر التامول كانت في طيات ملابسها، وبمواجهتها أقرت بحيازتها بقصد التعاطي.

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وفي نوفمبر الماضي ألقت السلطات القبض على إنجي حمادة، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب مع التيك توكر كروان مشاكل، فضلا عن قيامها والتيك توكر بتقديم فيديو المطبخ الفاضح.

التحريض على الفسق والفجور

وقررت النيابة وقتها إحالة المذيعة المغمورة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات مخلة "تحرّض على الفسق والفجور" وعرضها على الطب الشرعي لتحليل المخدرات لبيان ما إذا كانت تتعاطى مخدرات من عدمه.

وكشفت التحريات أن المذيعة حاولت إنهاء حياتها بعد انتشار أزمتها الأخيرة بسبب فيديو المطبخ، قبل ضبطها في إحدى الشقق الخاصة المملوكة لها بالقاهرة الجديدة.

وخلال القبض عليها حاولت المذيعة الانتحار بقطع شرايين يدها وتم إنقاذها ومنعها من تنفيذ المحاولة.

يشار إلى أن المتهمة تعمل كمقدمة برامج بإحدى الفضائيات الخاصة، حيث تقوم بشراء مساحات من الهواء وتقدم خلالها برنامجها، ولا تنتمي لأي جهة أو نقابة إعلامية معترف بها في مصر.