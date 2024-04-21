بعد تلاوته القرآن على ألحان العود.. تأييد حبس ملحن مصري 6 أشهر

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قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، في الاستئناف المقدم من الملحن أحمد حجاري، على حكم حبسه لمدة 6 أشهر، بتأييد الحكم مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، في اتهامه بازدراء الأديان والتلحين أثناء تلاوة القرآن الكريم.

وكان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ إلى نيابة النزهة الجزئية ضد المتهم بتلحين القرآن على أنغام العود وبث الفيديو عبر أحد مواقع التواصل، ما أثار غضب المسلمين وغضب كل أصحاب الأديان السماوية، لما في القرآن الكريم من قدسية ووقار تحترمهما كل الأديان، حسب صحيفة الدعوى، وأسندت النيابة للمتهم ارتكاب جريمة ازدراء الدين الإسلامي من خلال تغيير شكل القرآن وجعله شبيهًا بالأغنى.

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وكان حجازي ظهر منذ بضعة أشهر في فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، وهو يتلو آيات من القرآن على إيقاعات موسيقية، ما أثار غضب العديد من المصريين الذين اعتبروا تصرفه استهزاء بالقرآن الكريم.

اعتذار مرفوض

رغم أن الملحن عاد واعتذر عقب انتشار المقطع، مؤكدا في بيان أن للقرآن قدسيته ووقاره، ومعترفاً بأنه "لا يجوز أن يلحن منه شيء على الإطلاق..".

كما أوضح أنه "ما كان يقصد المعنى الذي ظهر في المقطع المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي".

لكن وسط حالة الاستياء في الشارع المصري، أعلنت حينها نقابة القراء أنها كلفت المستشار القانوني للنقابة بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الملحن، لأهمية الموضوع، مؤكدة أن "ما جاء بالفيديو يتنافى مع قدسية القرآن".

وقدم الملحن أحمد حجازي اعتذارا جاء فيه: "أعتذر أنا الموسيقار أحمد حجازي إلى كل الغيورين على القرآن الكريم، وفي مقدمتهم الأزهر الشريف، ونقابة قراء القرآن الكريم، ومشيخة عموم المقارئ المصرية، وإلى مسلمي العالم عن الخطأ الذي وقعت فيه".

وأضاف: "أؤكد أن القرآن الكريم له قدسيته ووقاره وجلاله، ولا يجوز أن يلحن منه شيء على الإطلاق، فهو كلام الله عز وجل، ودستورنا السماوي المعجز، وما كنت أقصد المعنى الذي ظهر في المقطع المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي".