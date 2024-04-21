جريمة بشعة في مصر.. شطر طفلا نصفين بالطول وسرق عينه

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حادثة قتل بشعة شهدتها منطقة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية في مصر، فقد قتل صبي عمره لا يتجاوز 15 عاما على يد جاره.

ففي التفاصيل، استدرج كهربائي يدعى طارق، الطفل أحمد محمد سعد، 15 عامًا، واحتجزه داخل مسكنه في عزبة عثمان بشبرا الخيمة، وزعم بحثه عن الصغير مع أسرته.

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شقيقته تروي

وقالت شيماء شقيقة المجني عليه، إن المتهم خطف أخاها قبل 3 أيام وذبحه وسرق أعضاءه البشرية، وحين عثروا على جثته وجدوها مقسومة نصفين بشكل طولي وأجزاء من أعضائه غير موجودة مثل "العين"، وفق ما نقل موقع "المصري اليوم".

وأشارت إلى أن الجار كان يعطي أخاها أموالًا ويستدرجه بها من قبل عيد الفطر المبارك، ولما كنا نبحث عنه في كل مكان وجدنا المتهم يؤكد لنا "اطمئنوا هنلاقيه".

"رائحة كريهة"

وأضافت: "ونحن نبحث عنه اشتمت سيدة من جيرانه رائحة كريهة تنبعث من شقته حيث عُثر على جثة الطفل".

وكانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثة صبي مقتول داخل شقة سكنية بمنطقة الفيلا دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثمان كان عاريًا على سرير وبه جرح طعني بالطول بداية من الرقبة إلى نهاية البطن.