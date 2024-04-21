سقوط لاعبة أثناء عرض سيرك في مصر.. وإصابتها خطيرة

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بصورة مفاجئة، سقطت لاعبة استعراضية، داخل سيرك فانتازيا المقام بمدينة 6 أكتوبر في القاهرة، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة.

وكان بلاغ قد ورد لغرفة عمليات النجدة التابعة لمديرية أمن الجيزة يفيد بسقوط لاعبة أجنبية تحمل جنسية دولة الإكوادور، وذلك في أثناء عرضها داخل سيرك فانتازيا بأكتوبر، حيث أسفر عن إصابات بالغة للاعبة، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

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وما زالت اللاعبة تحت المراقبة الطبية لضمان استقرارها وتحسن حالتها الصحية.