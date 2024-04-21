اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
اللاعبة أثناء العرض

سقوط لاعبة أثناء عرض سيرك في مصر.. وإصابتها خطيرة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

بصورة مفاجئة، سقطت لاعبة استعراضية، داخل سيرك فانتازيا المقام بمدينة 6 أكتوبر في القاهرة، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة.

"طارت من فوق الكوبري بسرعة عالية".. تفاصيل وفاة الـ"تيك توكر" إسراء روكا مصر "طارت من فوق الكوبري بسرعة عالية".. تفاصيل وفاة الـ"تيك توكر" إسراء روكا

وكان بلاغ قد ورد لغرفة عمليات النجدة التابعة لمديرية أمن الجيزة يفيد بسقوط لاعبة أجنبية تحمل جنسية دولة الإكوادور، وذلك في أثناء عرضها داخل سيرك فانتازيا بأكتوبر، حيث أسفر عن إصابات بالغة للاعبة، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

مادة اعلانية

وما زالت اللاعبة تحت المراقبة الطبية لضمان استقرارها وتحسن حالتها الصحية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة روسيا تدخل مشهد السياسة السودانية بعد إقرارها بشرعية الجيش والحكومة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط