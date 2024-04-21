فيديوهات مخلة.. كيف سقط المتهم بابتزاز رئيس نادٍ شهير بمصر؟

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تفاصيل مثيرة كشفت عنها تحقيقات النيابة العامة بمنطقة أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة المصرية، في واقعة ابتزاز رئيس ناد شهير.

البداية كانت مع تحقيقات النيابة التي كشفت عن ابتزاز رئيس ناد شهير، عن طريق رسائل مجهولة من تطبيق "واتساب" تتضمن وقائع منافية للآداب، حيث تبين أن أحد الأشخاص استخدم رقما مجهولا وبدأ يراسل عددا من الشخصيات التي على علم بوضعهم المادي، ومضايقتهم برسائل وصور فاضحة مقابل ابتزازهم ماديًا.

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120 ألف جنيه كشفت المتهم

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة أنه كان يتعمد مضايقة الضحايا ويخترق هواتفهم المحمولة من خلال تلك الرسائل حتى تم الحصول على الفيديوهات لابتزازهم بها ماليًا والتهديد بفضحهم إذا لم يقوموا بتحويل المبالغ المالية على حسابه.

وأضاف أنه كان يظن أنهم سيرضخون لرغباته ولن يبلغوا عن الأمر خوفًا على سمعتهم وأوضاعهم، وتبين من تحقيقات النيابة أن أحد الضحايا بالفعل استجاب له وأرسل له مبلغ 120 ألف جنيه، خوفًا من الفضائح وتنكيلًا لمخاوفه من الفيديوهات المخلة بالشرف ومنافية للآداب العامة حتى تم إبلاغ مباحث الإنترنت وتم القبض عليه، وحبسه احتياطيًا حتى قرر المحامي العام لنيابات أكتوبر إحالة المتهم للجنايات.

زواج عرفي

وتبين أن المتهم اتفق مع زوجة ثانية لرئيس النادي، في تصويره عاريًا في أوضاع مخلة للإيقاع به، وابتزازه مستغلا خلافا وقع بين الاثنين، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية.

وتبين أن المجني عليه كان متزوجا من سيدة تدعي "د"، عرفي ، وخلال فترة الزواج علم المتهم بالأمر فأجبرها على تصوير زوجها في أوضاع مخلة وعندما رفضت هددها بإلحاق الأذى بها وبأسرتها وبالفعل استجابت له وأرسلت له فيديو عقب وعدها بعدم تسريبه ونشره.