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نموذج من الشهادات المعروضة للبيع

صفحة على فيسبوك تبيع شهادات جامعية في مصر.. وإجراء حكومي

القاهرة - العربية.نت
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أثارت صفحة على موقع "فيسبوك" ضجة واسعة في مصر بعد ترويجها لبيع عدد من الشهادات الجامعية "المعتمدة" بعدد من الكليات المختلفة.

منها الدكتوراه.. شهادات جامعية "معتمدة" للبيع جهارا عبر فيسبوك بمصر!  مصر منها الدكتوراه.. شهادات جامعية "معتمدة" للبيع جهارا عبر فيسبوك بمصر! 

من جانبه كشف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي في مصر عادل عبدالغفار، تفاصيل اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الصفحة التي تزعم تقديم شهادة جامعية موثقة في جميع الجامعات المصرية، مؤكدًا أن الوزارة رصدت انتشار الصفحة على "فيسبوك" وتم عرض الأمر على الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

لجنة الضبطية القضائية

وأكد أن وزير التعليم العالي أحال الأمر إلى لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، مشيرًا إلى أن اللجنة تحقق بعدة طرق لمعرفة الهدف مما تقوم به هذه الصفحة.

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(5 صور)

وأضاف أن اللجنة تتابع بشكل مباشر جميع الكيانات الوهمية التي تنتشر في مصر.

شهادات بكالوريوس وليسانس وماجستير

وتعرض الصفحة عددا من الشهادات للترويج والدعاية لبيع شهادات أخرى.

محادثات مع مسؤول الصفحة

محادثات مع مسؤول الصفحة من 5
محادثات مع مسؤول الصفحة
(5 صور)

ونشرت إعلانات لمن يرغب فى الحصول على الشهادات: "شهادات بكالوريوس وليسانس وماجستير معتمدة وموثقة، شهادات‏‏ ‏‏جامعية‏‏ ‏‏موثقة،‏‏ ‏‏شهادات‏‏ ‏‏جامعية‏‏ ‏‏للبيع،‏‏ ‏‏شهادات‏‏ ‏‏جامعية‏‏ ‏‏معتمدة،‏‏ ‏‏شهادات‏‏ ‏‏جامعية‏‏ ‏‏مصدقة‏‏ ‏‏للبيع‏‏، ‏ ‏شهادات مصدقة، ‏شهادات‏‏ ‏‏جامعية‏‏ ‏‏موثقه‏‏، ‏شراء دكتوراه وماجستير للبيع”.

وتواصل "العربية.نت" مع مسؤول الصفحة بدعوى شراء شهادة جامعية فأخبره أنه يمكن شراؤها، بمبلغ 9 آلاف جنيه، مؤكدا له أنه "لا يمكن التشكيك أبدا فيها".

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