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أحمد أبوالغيط وزوجته
أحمد أبوالغيط وزوجته

أبو الغيط عن انقطاع الكهرباء في مصر: زوجتي أصبحت خبيرة تقديم الشكاوى

دبي - العربية.نت
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بعد توقفها مؤقتا خلال شهر رمضان، عادت الحكومة المصرية لاستئناف تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء على مستوى محافظات الجمهورية نتيجة نقص الغاز المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية.

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"تنقطع بشكل يومي"

فقد علّق الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على هذه الخطة قائلا خلال لقاء تلفزيوني، إن الكهرباء "تنقطع بشكل يومي" في مسقط رأسه، لافتا إلى أن زوجته "أصبحت خبيرة في الاتصال بالمسؤولين لتقديم الشكاوى".

ففي لقاء عبر قناة "صدى البلد"، قال أبو الغيط إن "الكهرباء عندنا في مركز طوخ بالقليوبية تنقطع لمدة ساعة واحدة من الساعة 2:05 إلى 3:05 عصرا".

"أصبحت خبيرة في تقديم الشكاوى"

وأضاف: "زوجتي أصبحت خبيرة في الاتصال بمسؤولي الكهرباء وتقديم الشكاوى".

لكنه أشار إلى استعداده لتحمل هذا الأمر "في سبيل أن ذلك يؤمن الخير للمجتمع الذي يشعر بكرامته وقيمته".

"وقف تصدير الغاز المسال"

وكان مصدران حكوميان مصريان، قد قالا أمس الأحد إن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، ستوقف تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال بداية من مايو المقبل، بالتزامن مع ارتفاع استهلاك البلاد من الغاز خلال أشهر الصيف، وللوفاء باحتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي.

وذكر أحد المصدرين لـ"العربية BUSINESS"، أن وزارة البترول المصرية كانت ملتزمة خلال مارس الماضي وأبريل الجاري بتصدير كميات من الغاز المسال تقارب الـ 80 ألف طن إلى أسواق في أوروبا، وهي آخر شحنات ستصدر للخارج ليوجه بعد ذلك كامل الغاز المتاح بالسوق المصرية إلى الاستهلاك المحلي.

خطة تخفيف الأحمال

ووقعت مصر في يونيو 2022 مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لزيادة صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، بهدف إمداد أوروبا بالغاز الإسرائيلي عبر محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط على البحر المتوسط.

يذكر أنه منذ يوليو الماضي، تسببت درجات الحرارة المرتفعة التي تزيد عن 35 درجة مئوية، في انقطاع التيار الكهربائي داخل مصر لمدة ساعة أو ساعتين يوميا، في إطار خطة الحكومة المعلنة لتخفيف الأحمال.

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