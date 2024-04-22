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عناصر من الجيش المصري عند معبر رفح الحدودي مع غزة - فرانس برس
عناصر من الجيش المصري عند معبر رفح الحدودي مع غزة - (أرشيفية - فرانس برس)

مصر ترد على إسرائيل.. نحكم السيطرة ونعمل على تقوية الجدار الحدودي مع غزة

القاهرة - العربية.نت
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أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، اليوم الاثنين، أن "الفترة الأخيرة شهدت عدة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحمل مزاعم وادعاءات باطلة تجاه مصر".

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وقال رشوان، في بيان له، إن "الادعاءات كانت حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها، إلى قطاع غزة من مصر بعدة طرق، ومنها أنفاق زعمت هذه التصريحات وجودها بين جانبي الحدود".

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وأضاف أن "مصر لديها السيادة الكاملة على أرضها وتحكم السيطرة بشكل تام على كامل حدودها الشمالية الشرقية مع غزة أو إسرائيل"، مشيرًا إلى أنه تم تدمير أكثر من 1500 نفق وتتم تقوية الجدار الحدودي مع قطاع غزة.

"وقف الاعتداءات وإدخال المساعدات"

وقبل ذلك، جدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس الأحد، التأكيد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة، وإدخال المساعدات بصورة كاملة، ووقف العنف واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال استقباله المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.

وشدد شكري على "ضرورة إدخال المساعدات بصورة كاملة، ووقف العنف واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، تحت حماية القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات".

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر وتحديدا منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.

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