بسبب هاتف محمول.. ولي أمر يطلق الرصاص أمام مدرسة نجله بمصر

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بعد انتشار مقطع فيديو يظهر مشاجرة أمام إحدى المدارس المصرية بمنطقة زهراء المعادي التابعة لمحافظة القاهرة، ضبط رجال الأمن بمحافظة القاهرة طرفي المشاجرة التي وقعت بين طالبين أمام إحدي المدارس الخاصة، وذلك بعد أن أطلق ولي أمر أحد الطالبين عيارا ناريا من طبنجة صوت، مما تسبب في حدوث حالة من الفزع لدى الطلاب.
وانتشر مقطع الفيديو، أمس الأحد، وتلقى قسم شرطة البساتين بلاغاً بنشوب مشاجرة بين طالبين وتدخل ولي أمر يحمل سلاحاً نارياً، وذلك أمام مدرسة خاصة بزهراء المعادي دائرة القسم.
على الفور تم توجيه رجال الأمن إلى مكان البلاغ وتم ضبط الطالبين، ووالد الطالب يعمل (مهندسا)، وكذلك السلاح الناري (صوت)، وتبين أن خلافا على هاتف محمول وراء نشوب المشاجرة بين الطالبين تطورت للتعدي على بعضهما البعض، تم تحرير محضر، ويجري العرض على النيابة العامة للتحقيق.
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