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بطيخ (آيستوك)
بطيخ (آيستوك)

ضجة حول بطيخ مسرطن بالأسواق المصرية.. الزراعة توضح

القاهرة - العربية.نت
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كشف سليمان عمران، رئيس البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي البطيخ بمعهد البحوث الزراعية بوزارة الزراعة المصرية، حقيقة ماتناقله البعض عن وجود بطيخ مسرطن في السوق المصرية.

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وقال عمران في مداخلة هاتفية بأحد البرامج التليفزيونية، مساء أمس الأحد، إن البطيخ المتواجد في السوق المصرية آمن تمامًا ولا يحتوي على أي مواد مسرطنة.

قشر البطيخ (آيستوك)
قشر البطيخ (آيستوك)
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وأوضح أن "البياض" الذي يكون داخل البطيخ، لا يشير لوجود مواد مسرطنة، ولكن هذا "البياض" يكون بسبب حصاد البطيخ مبكرًا، متابعًا: "ساعات بيكون في طبقة زي قشرة نايلون بيضة، دي نأكلها مفيهاش أي مشكلة".

وأكد أن "البطيخ المصري على جودة عالية"، لافتا إلى "وجود ثقافة عالية من قبل مزارعي البطيخ في البلد حاليا".

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