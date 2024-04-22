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فستان يثير ضجة في مصر.. منع طالبة من دخول جامعتها وتحرك برلماني

القاهرة - العربية.نت
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أزمة جديدة تتعلق بملابس طالبة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية في مصر، بطلتها هذه المرة حنين فؤاد، الطالبة بجامعة حلوان بعدما منعها أمن الجامعة من دخول الحرم الجامعي بحجة عدم ملاءمة ملابسها للزي الجامعي.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بخبر منع طالبة من دخول كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان لارتدائها فستاناً قيل إنه "قصير ومكشوف".

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ونقلت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، أنه عند دخول الطالبة حنين فؤاد من باب الكلية استوقفها أفراد الأمن ومنعوا دخولها، خصوصاً أن الفستان لا يتناسب مع الحرم الجامعي"، موضحين أن الطالبة في الفرقة الرابعة وكان لديها عرض تقديمي يستدعي ارتداءها زياً رسمياً وليس فستاناً.

تحرك برلماني

الواقعة أدت إلى تحرك برلماني، من قبل النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب المصري، التي تقدمت بسؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الطالبة حنين فؤاد مرتدية الفستان محل الخلاف
الطالبة حنين فؤاد مرتدية الفستان محل الخلاف

وقالت الجزار إن منع الطالبة من دخول الكلية لارتدائها فستاناً يخالف القانون والمادة 54 من الدستور التي تنص على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس".

وطرحت النائبة سميرة الجزار عدة تساؤلات، أبرزها: هل الفستان ممنوع ارتداؤه للطالبات في كلية السياحة والفنادق؟ هل هناك زي موحد لكلية السياحة والفنادق لم تلتزم الطالبة بارتدائه؟ هل تم وضع معايير أو محظورات لزي الطلبة والطالبات؟ وما هذه المعايير والمحظورات إن وجدت؟.

ثقافة ومزاج موظف الأمن

وأشارت إلى أن "من الطبيعي أن تتباين آراء الناس فيما إذا كانت ملابس الطالبة ملائمة للكلية أم لا، حسب التربية والفكر والثقافة والبيئة، ما يضعنا تحت رحمة ثقافة ومزاج موظف الأمن ووكيل الكلية وقناعاتهما، وطالما لا توجد معايير معلنة لزي الطلاب فلا يجوز منع الطالبة من دخول الكلية وحرمانها من التعليم".

وطالبت النائبة بالتحقيق في الواقعة وعقاب المتسببين في منع الطالبة من دخول كلية السياحة والفنادق حتى لا تتكرر الواقعة وحتى لا يتم الجور على حرية الطالبات في ارتداء الفستان وهو الزي الطبيعي للفتيات في مصر.

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