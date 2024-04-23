مصر.. تحذير من كتل هوائية صحراوية مصاحبة لموجة حارة تستمر 3 أيام

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، وحتى يوم الخميس، حيث تتعرض البلاد لموجة حارة تستمر لمدة 3 أيام، تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة لتتخطى الـ40 درجة في بعض الأماكن مثل مدن الصعيد.

وصرحت الأرصاد الجوية في بيانها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل "فيسبوك"، أن ذروة الموجة الحارة تكون غدًا الأربعاء، حيث تشهد حالة الطقس اليوم وغدًا ارتفاع في درجات الحرارة وطقس شديد الحرارة نهارًا، لتسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة نحو 38 درجة مئوية، ونصحت الأرصاد من تناول الكثير من السوائل الباردة، وعدم التعرض بشكل مباشر للشمس.

كتل هوائية صحراوية

وكشفت هيئة الأرصاد أن سبب ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة يرجع إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعملان على رفع درجات الحرارة.

وحذرت هيئة الأرصاد مرضى الحساسية والجيوب الأنفية من حالة الطقس، بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة اعتبارا من اليوم الثلاثاء الذي يشهد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق فى أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

تدهور الرؤية الأفقية

وتوقعت هيئة الأرصاد استمرار نشاط رياح مثيرة للأتربة اليوم الثلاثاء لكن سيكون مؤثرًا بشكل كبير على الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية ما قد يسبب تدهور وانخفاض في الرؤية الأفقية، فيما يشهد يوم غدٍ الأربعاء أتربة عالقة في طبقات الجو، على أن تعود الحالة الجوية للتحسن اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.

يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمال الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل ليلًا على أنحاء البلاد كافة.

وأضافت هيئة الأرصاد في بيانها أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.