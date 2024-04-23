الصندوق السيادي للعربية.نت: طرح إنشاء أول شركات لتحلية المياه بمصر

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أعلنت مصر عن طرح إنشاء أول شركات لمحطات تحلية المياه في البلاد ومواجهة ظاهرة الفقر المائي التي تعاني منها البلاد، خاصة في ظل التداعيات المحتملة لسد النهضة.

وقال أيمن سليمان، رئيس صندوق مصر السيادي في تصريحات لـ العربية.نت" و"الحدث.نت" إن مصر تخطط لطرح إقامة وتدشين شركات لمحطات تحلية مياه مقابل حق انتفاع 25 عاما، على أن يتم البدء في إقامة هذه المحاطات بالمدن الساحلية في محافظات البحر الأحمر ومرسى مطروح.

وأشار سليمان إلى وجود 17 تحالفا لإنشاء محطات التحلية بمشاركة القطاع الخاص وتشجيعه على أن يتم منحه حق الانتفاع، موضحا أن الدولة ترغب في التوسع في إقامة مثل هذا النوع من المشروعات.

وأعلنت مصر من قبل تحديث خطة زيادة مواردها المائية لمواجهة أي تأثيرات محتملة لسد النهضة.

تطوير الخطة القومية للموارد المائية

وشرعت وزارة الموارد المائية والري المصرية في مراجعة إجراءات وتطوير الخطة القومية للموارد المائية من أجل زيادة كميات المياه، والاستعانة بالتحلية مع الترشيد، وتطوير المنشآت، وصيانة البوابات، لرفع الكفاءة الكلية لاستخدامات المياه واستخدام مياه الأمطار.

وذكر محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري المصرية، أن الوزير الدكتور هاني سويلم ناقش مع مساعديه إمكانية التوسع في مشروعات حصاد مياه الأمطار وتحلية المياه والسحب الآمن للمياه الجوفية، مضيفاً أن الوزير وجّه بتحديث إجراءات الخطة، وإدراج الأبعاد الخاصة بالمياه غير التقليدية، وخاصة إعادة استخدام المياه والتحلية.

الاقتراب من "خط الشح المائي"

وأكد الوزير المصري أن بلاده تقترب من "خط الشح المائي" بنصيب يقارب 500 متر مكعب للفرد سنويا.

وقال سويلم إن هناك حلولا معتمدة على الطبيعة للتعامل مع الظاهرة، مشيراً لما تحقق في مشروع "تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل" بإجمالي أطوال تصل إلى حوالي 69 كيلو متر في 5 محافظات ساحلية.

وكانت إثيوبيا قد شرعت قبل أسابيع في الاستعداد فعلياً لتنفيذ الملء الخامس لسد النهضة.

وكشفت صور فضائية التقطت أن إثيوبيا بدأت عملية تعلية سد النهضة عبر الممر الأوسط، وصب الخرسانة بعد تجفيفه، كما أظهرت وجود حفّارين يعملان لأول مرة أعلى الممر الأوسط، ربما بغرض عمل جسات أو روابط مع الخرسانة الجديدة.

ومن قبل أكدت مصر فشل مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا وانتهائها بلا عودة.

وأعلنت أنه ليس هناك أي تطور جديد في المفاوضات ولا عودة لها بالشكل المطروح لأنه استنزاف للوقت.