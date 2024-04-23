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رياح الخماسين
رياح الخماسين

انخفاض جودة الهواء في مصر خلال الأيام المقبلة

يتوقع خلال الفتره من 23 وحتى 25 أبريل الجارى، انخفاض جودة الهواء نتيجة زيادة تركيز ملوثات الهواء من الجسيمات الصلبة بسبب مصادر تلوث طبيعية

القاهرة - العربية.نت
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في أحدث بيان أصدرته وزارة البيئة المصرية بشأن تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء خلال الفترة من 23 وحتى 25 أبريل الجاري، أكدت الوزارة انخفاض جودة الهواء.

وأشار تقرير وزارة البيئة الصادر، اليوم الثلاثاء، إنه استنادا إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء التابعة لوزارة البيئة فإنه يتوقع خلال الفتره من 23 وحتى 25 أبريل الجاري، انخفاض جودة الهواء نتيجة زيادة تركيز ملوثات الهواء من الجسيمات الصلبة بسبب وجود مصادر تلوث طبيعية متمثلة في أتربة ورمال مثارة على شمال البلاد.

تحسن تدريجي

وأضاف البيان أن الأتربة والرمال المثارة تكون ذروتها يومي الأربعاء والخميس على أن يبدأ التحسن التدريجي يوم الخميس ليلا، موضحاً أن الرياح ستكون جنوبية خلال تلك الفترة.

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ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، أن الوزارة تتابع مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية.

وتهيب الوزارة بالمواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن سوء جودة الهواء.

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