على الهواء مباشرة.. فنانة مصرية شهيرة توجه نداء استغاثة لكبار المسؤولين

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قدمت الفنانة المصرية الشهيرة مشيرة إسماعيل نداء استغاثة على الهواء مباشرة إلى رئاسة مجلس الوزراء ومحافظة القاهرة.

وقالت مشيرة إسماعيل خلال حوارها ببرنامج "الستات" على شاشة النهار، إنها تسكن في إحدى العمارات في حي مصر الجديدة منذ 42 عاما ولكنها فوجئت وسكان العمارة بوجود مستشفى للكلاب بالمبنى.

وأضافت أن سكان العمارة فوجئوا بتأجير الدور الأرضي من العمارة لبيطري استغله كمستشفى للكلاب.

وأكدت أن العمارة سكنية وليست لأي أغراض تجارية أو إدارية وغيرها.

ولفتت مشيرة إسماعيل إلى أن استخدام الدور الأرضي كمستشفى للكلاب أمر غير قانوني، حيث ذكرت في تصريحاتها أن "الكلاب حجمها غير طبيعي".

وأشارت الفنانة المصرية إلى أنها تتواصل منذ نحو أكثر من شهر مع رئاسة مجلس الوزراء ومحافظة القاهرة وحي مصر الجديدة من أجل حل هذه المشكلة ولكنها لم تلق أي استجابة.

وصرحت مشيرة إسماعيل: "أنا استغربت إن مفيش حد بيتحرك، إحنا مش في زمن ده قريبي وده صاحبي إحنا دلوقتي في زمن الانضباط، مينفعش حد يطغى على حقوق الآخرين".