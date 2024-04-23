منها "المردم" و"اللصيمة".. قصة أكلات مصرية شهيرة لا يتناولها إلا أهل سيناء

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كعادة أجدادهم وأسلافهم يختلف أهالي محافظة شمال سيناء الواقعة شرق مصر عن باقي سكان المحافظات في بعض عاداتهم وتقاليدهم، بل وبعض أكلاتهم التي تحظى بطبيعة خاصة ومذاق خاص ومكونات خاصة.

وترجع طبيعة الأكلات السيناوية لطبيعة الصحراء والبيئة التي يعيشون فيها، حيث يعتمدون على الرعي والزراعة ولذلك يتناولون ما يقومون بتربيته وزراعته يضاف إليه بعض العادات التراثية التي توارثوها عن أجدادهم في شكل موائدهم وولائمهم.

ويتشابه طعام أهالي سيناء مع أقاربهم في محافظات مصر الحدودية مثل مرسى مطروح الذين يتفقون معهم في قضاء أول أيام عيد الأضحى بشكل مختلف عن باقي محافظات مصر، ويتناولون في إفطارهم الصباحي في ذلك اليوم ما يسمى بالجلايا، وهي عبارة عن كبد وقلب ورئة الأضحية، مضاف إليها القليل من الدهون.



تجهيز اللصمية من تجهيز اللصيمة

والتقى مراسل "العربية.نت" بالشيخ علي فريج شيخ مشايخ قبائل شمال سيناء حيث تحدث عن أشهر الأكلات في سيناء ومنها مثلا "اللصيمة" وهي أكلة شهية وسريعة مكونة من الخبز الطازج والعجر، والعجر هو ثمرة البطيخ قبل أن ينضج وباذنجان مشوي وفلفل عرايشي وزيت زيتون، مضيفا أن طريقة صنعها وإعدادها مختلفة أيضا حيث يتم جمع الحطب أي الوقود، وبعدها يتم تجهيز قرص العجين، ثم يلقى تحت الرماد الساخن حتى تنضج، وبعد نضجها يتم تنظيفها من الرماد وإضافة الباذنجان المشوي والعجر والطماطم وتقطيعها وخلطها، ثم إضافة زيت الزيتون السيناوي النقي وبعدها تصبح جاهزة.

ويتحدث شيخ مشايخ سيناء عن أكلة "أبو مردم" وهي الوجبة الأشهر أيضا حيث يتم شي الخروف داخل برميل لمدة تزيد عن ساعة ونصف، ويقدم بالكامل مع الأرز بعد طهيه على وقود خشب من أشجار الزيتون التي تشتهر بزراعتها المحافظة، يليه المنسف وهو عبارة عن صواني كبيرة يوضع فيها أولا الرقاق ثم الأرز ثم لحم الخروف، وعند تقديم الصينية للضيف مثلا لابد من وضع رأس الخروف مطهيا كدليل للضيف بأنه تم الذبح خصيصا له وتكريما لزيارته، مضيفا أن من العادات المعروفة أن الضيف وعندما توضع الصينية أمامه يأخذ قطعة لحم كبيرة ويعطيها لصاحب البيت المضيف قائلا له "العادة يا محلي" ومعناها أن صاحبة المنزل وضعت كل لحم الذبيحة للضيف ولم يتبق شيء وعليه يقوم الضيف بإرسال نصيبها لها قبل أن يأكل.

هناك أيضا كما يقول شيخ مشايخ سيناء وجبة "المندي" وهي عبارة عن ماعز مذبوحة ويتم تفريغها من أحشائها، ووضع حشو داخلها مكون من خلطة من الثوم والبصل والفلفل الأخضر والليمون وقطع من الكبد وأرز أصفر، مضيفا أن هناك أيضا وجبة خفيفة وهي "الكمونية" وتتكون من أجزاء وقطع من كبد وطحال الخروف ويضاف إليها البصل والخل ويتم تحميرها جيدا بالطماطم مع خليط من الملح والفلفل والكمون.

وحتى الخبز الذي يعده أهالي سيناء يختلف تماما عن الخبز المصري المعروف ويطلقون عليه" الفراشيح" وهو عبارة عن رقاق خفيف مكون من دقيق ولبن وسكر وكما يقول فريج فإن أطباق الحلويات لدى أهالي سيناء يأتي على رأسها "العصيدة" وتتكون من لبن ودقيق وسمن يضاف إليها كمية قليلة من توابل الحبهان المطحون، وقبل نضجها يضاف إليها كمية من التمر.