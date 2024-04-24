تغيير الساعة في مصر.. بدء التوقيت الصيفي 2024

دقيقتان للقراءة

ساعات قليلة تفصلنا عن تغيير الساعة في مصر 2024 للتوقيت الصيفي، وذلك بتقديم الساعة 60 دقيقة، بحيث تكون الساعة القانونية في مصر، هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة.

وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، فإنه يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي وتغيير الساعة في مصر 2024 اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، وبذلك فإنه في يوم الخميس 25 أبريل يتم تغيير الوقت في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، إلى الساعة 1:00 صباحًا.

التطبيق لمدة 6 أشهر

وحتى هذه اللحظة يتم العمل الآن بالتوقيت الشتوي، الذي بدأ تطبيقه منذ منتصف ليل يوم 27 أكتوبر 2023، حيث جرى تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، ويستمر العمل به نحو 6 أشهر، ليحل بعد ذلك التوقيت الصيفي 2024 في مصر، بداية من أول ساعة في فجر الجمعة 26 أبريل 2024.

من الجدير بالذكر أن نحو 70 دولة حول العالم تطبق التوقيت الصيفي، بهدف الحصول على ساعات نهار أطول، ما يسهم في توفير الطاقة، لأن تحريك الساعة للأمام بمقدار 60 دقيقة يعني ساعة إضافية من ضوء النهار، ما يقلل الحاجة إلى الإضاءة الكهربائية.

ترشيد الطاقة

جاءت عودة إقرار العمل بـ التوقيت الصيفي في مصر بعد 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل للعام الماضي 2023، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية وفقًا لبيانات مجلس الوزراء.

وعاد العمل بـ التوقيت الصيفي وتغيير الساعة في مصر 2024، بعد إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، وينص على أنه: "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة".

وتتغير الساعة بشكل تلقائي على الأجهزة الذكية لـ "التوقيت الصيفي" عند اتصال الأجهزة الذكية كالساعات الرقمية والهواتف المحمول، وأجهزة الكمبيوتر و"اللاب توب" بالإنترنت.