الكشف عن أكبر عملية غسيل أموال في مصر بـ 900 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر، بينهم اثنان بسوابق جنائية
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ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية 8 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 900 مليون جنيه من نشاطهم في المخدرات بمحافظتي الدقهلية والقاهرة، مساء أمس الثلاثاء.
وقامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر، بينهم اثنان بسوابق جنائية.
شراء العقارات والأراضي
وأضافت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن "العناصر قاموا بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات)".
وأوضحت أن "تلك الممتلكات قدرت بـ 900 مليون جنيه تقريبا"، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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