فيديوهات خادشة للحياء أم مشاجرة زوجية؟.. القبض على بلوغر مصرية شهيرة

1 دقيقة للقراءة

تداولت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، خبر القبض على بلوغر مصرية شهيرة في محافظة الجيزة، تدعى نادين طارق "ن ط"، بسبب نشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة.

وجاء في الخبر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، رصدت تداول فيديوهات مخلة بالآداب وتحرض على الفسق لبلوغر معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تمكنت مباحث الهرم من ضبط المتهمة.

مشاجرة زوجية وإصابات

إلا أن مصدرا مقربا من البلوغر "نادين طارق" كشف تفاصيل القبض عليها إثر مشاجرة مع زوجها محمد النعماني.

ونفى المصدر جملة وتفصيلا، في حديثه لموقع "القاهرة 24"، القبض عليها إثر رصدها فيديوهات خادشة للحياء العام، وأن حقيقة الأمر تتمثل في تقديم نادين طارق بلاغ لقسم شرطة الهرم، ومعها كشف طبي أولي من مستشفى الهرم والذي يفيد بالإصابات.

وأفاد التقرير أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المذكورة أعلاه، تبين وجود كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وقدمت بلاغا بتضررها من زوجها واتهامه بالتعدي عليها وعلى طفلها الرضيع.

وكانت صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على البلوغر نادين طارق، بعد رصدها بفيديوهات خادشة للحياء العام.