لأول مرة زراعة البن في مصر.. ووزارة الزراعة: مجرد تجارب

دقيقتان للقراءة

كشفت وزارة الزراعة المصرية حقيقة ما تم تداوله حول نجاح زراعة البن في البلاد.

وصرح د. عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية أن المركز كان قد قام في السابق بإجراء عدة تجارب بحثية لزراعة البن في مصر ولكنها لم تحقق نتائج ملموسة بسبب عدم ملاءمة الظروف المناخية المصرية لزراعة البن الذي ينضج في الأجواء الاستوائية.

وأضاف أنه بعد تغير الظروف المناخية خلال العامين الماضيين، وجه السيد القصير وزير الزراعة بإعادة تجارب زراعة محاصيل لم يتم زراعتها من قبل بسبب التغيرات المناخية، ومنها محصول البن وبعض المحاصيل الاستوائية الأخرى.

وأضاف عبدالعظيم أنه بسبب التغيرات المناخية مؤخرا بدأت أشجار البن تثمر، مشيرا إلى أن وزير الزراعة اجتمع مع الفريق البحثي لتجربة زراعة البن ووجه بإجراء المزيد من التجارب التطبيقية في ضوء التغيرات المناخية الجديدة، كما وجه بتحليل صفات الجودة ودراسة الجدوى الاقتصادية للتجربة قبل اتخاذ خطوات اعتمادها وتسجيلها وإعلانها.

وأكد عبد العظيم أن وزير الزراعة وجه بعدم الإعلان عن أي تجارب بحثية قبل اعتمادها وتقييم نتائجها.

وكانت مصر قد طالبت باستخدام البحوث التطبيقية التي تخدم قطاع الزراعة في التعامل مع التغيرات المناخية من خلال استنباط أصناف جديدة تتأقلم مع التغيرات المناخية وكذلك البحث في مدى إمكانية زراعة محاصيل لم يتم زراعتها من قبل وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج لبعض السلع التي تستنزف العملة الصعبة.

وتداولت وسائل إعلام مصرية صورا لحصاد محصول أشجار البن في القليوبية والإسماعيلية.

ونقلت عن خبراء وأساتذة مصريين بمعهد البحوث الزراعيه بالقناطر أن زراعة البن في مصر يمكنها الوصول إلى الاكتفاء الذاتي محليا بأنواع جودتها أعلى من تلك المستوردة من الخارج، ويمكن الوصول بجودة البن إلى التصدير بجودة تنافس أكثر دول العالم المصدرة له.