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عناصر من الجيش المصري عند معبر رفح الحدودي مع غزة - (أرشيفية - فرانس برس)
الشرق الأوسط

مصر تنفي وجود تفاهمات مع إسرائيل حول اجتياح رفح

"الموقف المصري ثابت ومعلن بالرفض التام لهذا الاجتياح الذي سيؤدي لمذابح وخسائر بشرية فادحة"

القاهرة -أشرف عبد الحميد
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نفت مصر ما تردد أنها تداولت مع الجانب الإسرائيلي حول خططه لاجتياح رفح.

ونفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات نفيا قاطعا ما تم نشره بإحدى الصحف الأميركية الكبرى، بادعاء أن هناك تداولا مع إسرائيل لعملية اجتياح رفح.

وأكد رشوان الموقف المصري الثابت والمعلن عدة مرات من القيادة السياسية، بالرفض التام لهذا الاجتياح الذي سيؤدي إلى مذابح وخسائر بشرية فادحة وتدمير واسع، تضاف إلى ما عانى منه الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة خلال 200 يوم من العدوان الإسرائيلي الدموي.

وأوضح أن تحذيرات مصر المتكررة قد وصلت - من كافة القنوات - للجانب الإسرائيلي، منذ طرحه فكرة تنفيذ عملية عسكرية في رفح، بسبب هذه الخسائر المتوقعة، فضلا عما سيتبعها من تداعيات شديدة السلبية على استقرار المنطقة كلها.

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وأضاف رشوان أنه في الوقت الذي تفكر فيه إسرائيل في هذا الاجتياح الذي تقف مصر وكل دول العالم ومؤسساته الأممية ضده، تركز الجهود المصرية المتواصلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، إلى جانب السعي لدخول المساعدات الإنسانية لأشقائنا في غزة بالقدر الكافي، ولكل مناطقها خاصة الشمالية ومدينة غزة، وإخراج مزيد من الجرحى والمرضى لعلاجهم خارج القطاع الذي انتهت به تقريبا كل الخدمات الصحية.

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