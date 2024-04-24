"خليه يعفن".. 11 محافظة تنضم لحملة مقاطعة الأسماك في مصر

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في آخر تطورات حملة مقاطعة الأسماك التي دشنتها عدد من المحافظات المصرية، أكد وسام الصفتي، منسق مبادرة مقاطعة الأسماك في بورسعيد "خليه يعفن"، أن المقاطعة كانت لمدة أسبوع، ولكن تقرر استمرارها حتى بعد انتهاء عيد شم النسيم في مصر الموافق يوم 6 مايو 2024.

وأضاف الصفتي خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج التلفزيونية، مساء أمس الثلاثاء، أن هناك 11 محافظة متضامنة مع مبادرة مقاطعة الأسماك في بورسعيد.

مبررات زيادة الأسعار

وأوضح الصفتي منسق حملة مقاطعة تناول الأسماك، أنه ليست هناك أي مبررات لزيادة أسعار الأسماك، لذلك جرى إطلاق دعوات مقاطعة لتناول الأسماك في بورسعيد .

وأضاف أن السمك البلطي وصل سعره إلى 180 جنيها، لذلك كان هناك استجابة كبيرة من المواطنين في عدد من المحافظات وليس دمياط وبورسعيد فقط لمقاطعة تناول الأسماك.





صور لمحلات بيع أسماك خالية من الزبائن في بورسعيد شمال مصر صور لمحلات بيع أسماك خالية من الزبائن في بورسعيد شمال مصر صور لمحلات بيع أسماك خالية من الزبائن في بورسعيد شمال مصر

وتابع منسق حملة مقاطعة تناول الأسماك، أنه بعد مقاطعة المواطنين لتناول الأسماك بعد زيادة أسعارها، انخفضت الأسعار إلى أكثر من 50% و60%.

مدينة ساحلية

وأكمل: "نحن في مدينة ساحلية فلماذا ترتفع الأسعار بالنسبة للأسماك؟".

وشدد وسام الصفتي، منسق مبادرة مقاطعة الأسماك، على أنه لولا الدعم الكبير من التجار لما ظهرت هذه المبادرة للنور وحققت فعالية كبيرة في جميع محافظات مصر، لافتا إلى أن الهدف الأول لها هو مراعاة المواطن البسيط وعدم المغالاة عليه في سعر السمك بخلاف السلع الأخرى.

"خليه يعفن"

ودشن مصريون حملة كبيرة لمقاطعة الأسماك لمدة شهر بعد ارتفاع أسعارها لأرقام قياسية غير مسبوقة.

وتعرض تجار الأسماك في 8 محافظات مصرية هي الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والإسماعيلية والشرقية وبني سويف والسويس والغربية لخسائر فادحة بسبب الحملة.

فيما ولأول مرة تخلو الأسواق من عملائها وروادها وإتلاف الأسماك التي لا تجد من يشتريها.