تركها كورونا في مصر.. تحذير من التهابات تقاوم المضادات الحيوية

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في ظل تأثر مصر بكتل هوائية حارة تشهدها البلاد، حذر رئيس اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات حسام حسني المصريين من فصل الربيع ومشكلاته الصحية.

"نصائح"

ففي تصريحات متلفزة قال حسني، إن فصل الربيع يمثل هاجساً لكل أطباء الأمراض الصدرية في مصر، حيث رياح الخماسين المحملة بالأتربة والتفاوت الكبير ما بين درجات الحرارة صباحاً ومساء.

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ونصح المصريين بالابتعاد عن الأماكن المغلقة أو سيئة التهوية والتدخين، خصوصا لمرضى الحساسية.

"مفيش خطورة من كورونا"

وقال: "نطمئن الناس مفيش خطورة من كورونا"، حيث إن الفيروس أصبح لا يشكل خطورة على حياة المرضى ولا يستدعي الدخول للمستشفيات.

لكنه حذر من انتشار التهابات رئوية مقاومة للمضادات الحيوية بسبب الإسراف في استخدام هذه المضادات الحيوية فترة انتشار فيروس كورونا.

"موجة حارة"

يذكر أن عددا من المحافظات المصرية كانت قد شهدت خلال الـ48 ساعة الماضية موجة حارة مع تصاعد الرمال المثارة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى، كانت ذروتها أمس الأربعاء، حيث تجاوزت درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية، في أول مرة خلال ربيع هذا العام.