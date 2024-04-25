صور لآخر ملوك مصر من أحد قصور أجداده على شاطئ المتوسط

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زار الملك أحمد فؤاد الثاني آخر ملوك الأسرة العلوية في مصر أحد أجمل قصور أجداده في الاسكندرية بعد مرور 72 عاما على رحيل والده الملك فاروق الأول عن البلاد.

وتفقد الملك السابق قصر المنتزه على سواحل البحر المتوسط بمدينة الإسكندرية بصحبة نجله الأمير محمد علي وزوجته، والدكتور ماجد فرج المتحدث الرسمي باسم الملك السابق وعدد من أفراد الأسرة.

كما حرص على إجراء جولة ميدانية في حدائق القصر الشاسعة التي تبلغ مساحتها 370 فداناً، وبالأشجار التاريخية النادرة.

كذلك شملت جولته التي دامت عدة ساعات كافة أروقة القصر الفخيم والذي يعد أحد أكبر و أجمل القصور على الأراضي المصرية.

وعمد الملك السابق وأفراد أسرته على تسجيل هذه اللحظات والتقاط صور تذكارية، وحظيت باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتم إعادة نشرها مئات المرات خلال ساعات قليلة، حيث أعجب المتابعون بتفاصيل وزخارف وزينة القصر الذي شيد على الطراز الإيطالي، وهي الصور التي تظهر للمرة الأولى، حيث يسمح بدخول حدائق القصر فقط دون الدخول إلى أروقة القصر من الداخل.





فيما ظهرت ملامح الانبهار على وجه أحمد ونجله مع وقوفهما في شرفة القصر الفسيحة المطلة على البحر المتوسط، كما حرص على التوقيع في سجل كبار الزوار بالقصر.

يذكر أن تاريخ قصر المنتزه يعود الى العام 1892 حيث أمر الخديوي عباس حلمي الثاني بتشييده على الطراز الإيطالي البديع، مع حدائق شاسعة أشرف على تنظيمها بنفسه، تضم الأشجار والزهور النادرة من جميع أنحاء العالم.

واستمرت الأسرة العلوية في الاهتمام بالقصر والحدائق واعتبارها مصيفاً رئيسياً للأسرة المالكة حتى آخر عهد الملك فاروق.