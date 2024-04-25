مساكن وتقسيط مريح.. محافظ سيناء يكشف قراراً جديداً حول رفح

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فيما شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجدداً في كلمة ألقاها اليوم الخميس، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء، على موقف بلاده الرافض لتهجير الفلسطينيين، كشف محافظ شمال سيناء، عن قرار جديد.

فقد أوضح اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، في تصريحات خاصة للعربية.نت/الحدث.نت أن السيسي، وجه بتقديم كافة الخدمات مجانا لأهالي رفح المصرية.

كما وجه بتخفيض تكلفة الوحدة السكنية لأهالي سيناء بنسبة 55% رغم ارتفاع الأسعار، موضحاً أنه سيتم تقسيط إيجار الوحدة السكنية على مدار 30 عاما لأهالي رفح وسيناء،

مجمع للصيادين

إلى ذلك، أكد المحافظ أنه سيتم إنشاء مجمع سكني متكامل للصيادين وتجمعات سكنية زراعية بوسط سيناء، موضحاً أن مدينة رفح الجديدة وهي إحدى مدن الجيل الرابع ستستوعب نحو 75 ألف نسمة.

كما لفت إلى وجود توجيه سياسي بأن تكون أولوية تسليم الوحدات السكنية لسكانها، يليها أهالي باقي المدن في الطروحات المقسمة على ثلاث مراحل.

تقسيط لـ 30 عاماً

وأشار المحافظ إلى أن أقصى تقسيط للإيجار يكون على 20 عاماً، لكن الرئيس وجه بأن يكون على 30 عاما لأهالي سيناء للتيسير عليهم، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل 55% من قيمة الوحدة السكنية لأهالي رفح والمواطن سيدفع 45% فقط.

كما أوضح أنه "سيتم تخصيص 10% من الوحدات السكنية لأسر الشهداء والمصابين، و5% من الوحدات السكنية لذوي الهمم ومصابي العمليات، بينما تخصص 5% من الوحدات السكنية كسكن إداري للجهات التي تقوم بتقديم الخدمات لأهالي رفح".

وكان الرئيس المصري أكد مرارا وتكرارا منذ تفجر الحرب الإسرائيلية على غزة أن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ستؤدي إلى تداعيات كارثية على الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني.

‏فيما نفت مصر سابقا ما تردد عن أنها بحثت مع الجانب الإسرائيلي خططه لاجتياح رفح.

يشار إلى أن خطط إسرائيل لاجتياح تلك المدينة الفلسطينية الملاصقة للحدود المصرية، لطالما أثارت انتقادات القاهرة، إذ اعتبرتها تكشف مخططات إسرائيلية قديمة جديدة لدفع الفلسطينيين نحو سيناء.