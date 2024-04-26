اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
IMG_8530

على نفس الطريق.. مصرع موظف بعد عام من وفاة أبنائه الستة

القاهرة - مي عبد المنعم
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

في نهاية درامية وعلى نفس الطريق، لقي موظف حتفه، الخميس، في حادث سير بمركز نقادة جنوب محافظة قنا بصعيد مصر، ليلحق بأبنائه الـ 6 الذين لقوا حتفهم فى حادث سير أيضا وعلى نفس الطريق أثناء عودتهم من قضاء إجازة عيد الأضحى بمحافظة الأقصر العام الماضي.

سقوط حافلة ركاب في النيل بمصر.. ومصرع 5 بينهم 3 أطفال مصر سقوط حافلة ركاب في النيل بمصر.. ومصرع 5 بينهم 3 أطفال

وتلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بمصرع مدير مركز المعلومات بالوحدة المحلية بنقادة، ابن قرية الحرزات بمركز نقادة بمحافظة قنا ويدعى "الحسن محمد كامل"، والمقيم بقرية ترعت شعت بدائرة المركز، فيما انتقلت سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

مادة اعلانية

وفقد الرجل أبناءه الـ 6 دفعة واحدة العام الماضي في حادث انقلاب تروسيكل كان يقوده بنفسه داخل ترعة أصفون، برفقة أبنائه الـ7 وعدد آخر من أفراد أسرته، حيث نجا طفله الأكبر فقط والذي كان يبلغ من العمر حينها 11 عاما، وذلك في طريق العودة من نزهة عيد الأضحى في محافظة الأقصر، لينجو وقتها من موت محقق ويلحق بأبنائه اليوم بعد أقل من عام.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات واستخراج التصاريح اللازمة لدفن الجثة، فيما شيع المئات من أبناء قريته جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
تحذيرات أممية من عواقب كارثية حال اقتحام "الدعم السريع" لمدينة الفاشر تحذيرات أممية من عواقب كارثية حال اقتحام "الدعم السريع" لمدينة الفاشر
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط