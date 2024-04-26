على نفس الطريق.. مصرع موظف بعد عام من وفاة أبنائه الستة

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في نهاية درامية وعلى نفس الطريق، لقي موظف حتفه، الخميس، في حادث سير بمركز نقادة جنوب محافظة قنا بصعيد مصر، ليلحق بأبنائه الـ 6 الذين لقوا حتفهم فى حادث سير أيضا وعلى نفس الطريق أثناء عودتهم من قضاء إجازة عيد الأضحى بمحافظة الأقصر العام الماضي.

وتلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بمصرع مدير مركز المعلومات بالوحدة المحلية بنقادة، ابن قرية الحرزات بمركز نقادة بمحافظة قنا ويدعى "الحسن محمد كامل"، والمقيم بقرية ترعت شعت بدائرة المركز، فيما انتقلت سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

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وفقد الرجل أبناءه الـ 6 دفعة واحدة العام الماضي في حادث انقلاب تروسيكل كان يقوده بنفسه داخل ترعة أصفون، برفقة أبنائه الـ7 وعدد آخر من أفراد أسرته، حيث نجا طفله الأكبر فقط والذي كان يبلغ من العمر حينها 11 عاما، وذلك في طريق العودة من نزهة عيد الأضحى في محافظة الأقصر، لينجو وقتها من موت محقق ويلحق بأبنائه اليوم بعد أقل من عام.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات واستخراج التصاريح اللازمة لدفن الجثة، فيما شيع المئات من أبناء قريته جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.