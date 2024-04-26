فيديو يفجرغضبا بمصر.. أحدهم يعتدي على شاب من ذوي الهمم!

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في مقطع فيديو أثار غضباً واسعاً في الأوساط المصرية، ظهر رجل يدعى السيد عبد السميع، يعتدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بقرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا في محافظة الدقهلية.

فيديو صعب والعائلة تنتفض

فقد أظهر المقطع المتهم يعتدي بالضرب على الشاب أسامة، حيث ضربه 4 مرات بخشبة سميكة على رأسه وظهره.

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وما إن انتشر المقطع حتى انتفضت وسائل التواصل الاجتماعي غضباً في مصر.

كما تداول الناس هاشتاغ "#عايزين_حق_أسامة"، ليصبح "تريند" في البلاد، وسط مطالبات بضرورة معاقبة الجاني.

فيما علق محمود خضر، شقيق أسامة، الشاب الضحية من ذوي الهمم، مشددا على أنه لن يترك حق أخيه.

وقال في منشور عبر حسابه على موقع فيسبوك: "أنا لو هقعد عمري كله عشان أجيب حق أخويا أنا مستعد أسخر عمري لخدمة الموضوع ده عشان لا عمر حد هيحس بالقهر ولا بالوجع اللى إحنا حاسينه والله العظيم، أنا قاعد قدام الفيديو وبشوفه عشان أقدر أستوعب إزاي بلطجي زي ده يتعدي عليه بالمنظر وبأي ذنب أسامة ارتكبه عشان دا يبقى جزاؤه".

كما نشرت والدة أسامة نفس الفيديو والذي انتشر على منصة إكس خلال الساعات الأخيرة وعلقت قائلة: "يا ريت الكل يشارك عشان نجيب حق الضعيف الغلبان.. أنا مش بدافع عن ابني بس ولكن هؤلاء فئة في المجتمع مضطهد يتعرضون للأذى.. يا ريت كل اللي عنده صور وفيديوهات يتواصل معي خاص وشكرا لكل من تعاون معنا".

غضب واسع

أمام هذا الغضب، تحرك المجلس القومي لذوي الإعاقة لتقديم بلاغ خلال الساعات القليلة المقبلة على ما يبدو.

يأتي هذا بينما دعا كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإنزال أقسى العقوبات على المعتدي ليكون عبرة لغيره.