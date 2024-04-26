مفاجآت صادمة.. بفيديو موثق قتلوا "صغير شبرا" وانتزعوا أحشاءه

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تفاصيل صادمة طفت إلى السطح حول الجريمة المروعة التي هزت منطقة شبرا، بمحافظة القليوبية المصرية قبل أيام.

فقد أظهرت التحقيقات أن الجاني الذي قتل ابن الـ 15 عاماً وانتزع أحشاءه ووضعها في كيس قرب جثته، استدرج عبر الإنترنت من قبل شخص مقيم في الكويت، تعرف عليه عبر أحد حسابات تجارة الأعضاء البشرية.

دافع الجريمة تصويرها لبيع المقطع على الإنترنت.. النيابة تكشف مفاجآت في واقعة مقتل "صغير شبرا" #العربية_مصر pic.twitter.com/Mp70wppMq9 — العربية مصر (@AlArabiya_EGY) April 26, 2024

إذ أقر المتهم الذي تم اعتقاله أن مصريا مقيما في الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ خمسة ملايين جنيه.

كما تبين أنه بعد اختيار المتهم للضحية وعرضه على المصري المقيم في الكويت عبر تقنية "الفيديو كول"، طلب منه الأخير إزهاق روحه، تمهيدًا لسرقة أعضائه البشرية، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية بعد ذلك.

طفل ثانٍ وفيديو

ولم تنتهِ المأساة هنا، إذ كلف لاحقاً من قبل شريك آخر بتكرار الأمر مع طفل ثانٍ ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه ضبط قبل ارتكاب جريمته.

إلى ذلك، بينت التحريات هوية المتهم المصري المقيم بالكويت الذي استخدم هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال يملكها والده.

ولعل الأفظع في الموضوع أن المحرض قاصر أيضا يبلغ من العمر نحو 15 عاماً، وقد طلب من القاتل تصوير جريمته، بغية بثها لاحقاً على مواقع التواصل، وجني مبالغ طائلة.

ضبط المتهم ووالده

فيما أعلنت النيابة العامة أن إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام تواصلت مع الجهات المختصة في الكويت، والإنتربول الدولي؛ من أجل اعتقال المتهم ووالده، مع ما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية، حيث تم ترحيلهما إلى مصر.

وأقر المتهم القادم من الكويت والذي جاوز الخامسة عشرة من عمره أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، قاصدًا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لقتل الطفل والتمثيل بجثمانه، حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة.

كما اعترف الطفل المحرض أنه سبق أن قام بهذا الفعل مراتٍ عدة، وقد تم التحقق بالفعل من قبل السلطات المعنية من صحة الأمر، عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به وبوالده.