أزمة جديدة لحلا شيحة.. وهذه المرة مع مدير أعمالها

دقيقتان للقراءة

عادت الفنانة حلا شيحة لإثارة الجدل من جديد بعد فترة من الهدوء والابتعاد عن الأزمات، لكن هذه المرة بطل الحكاية هو مدير أعمالها، علي عبدالرحمن، والذي تقدم بشكوى ضدها بنقابة المهن التمثيلية التي يرأسها الدكتور أشرف زكي.

وقال علي عبد الرحمن خلال الشكوى التي قدمها لنقيب الممثلين وأعضاء مجلس النقابة إن الفنانة تهربت من دفع مستحقاته المالية، نظير العمل معها في وظيفة مدير أعمال خلال مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي شاركت في بطولته مع خالد النبوي ونشوى مصطفى وعرض في شهر رمضان الماضي.

كما أضاف أنه أرفق بعض المستندات مع شكواه، والتي تثبت صحة ما قاله، مطالبا بدفع تلك المستحقات وتسوية النزاع بشكل ودي.

ليست المرة الأولى

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تثير حلا شيحة الجدل، وتتسبب في أزمات لها ولنقابة الممثلين، فقد سبق وصرحت عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام" بأن التمثيل حرام وأنها لا تتشرف بالعمل في هذ المجال.

ما وضع نقابة الممثلين في أزمة كبيرة، ووصل الأمر إلى دراسة مجلس النقابة قرار شطبها، لكنها عادت وتقدمت باعتذار رسمي للنقابة ولزملائها الفنانين حتى تتمكن من العودة للتمثيل من جديد.

وسبق تلك المشكلة، واحدة أخرى بينها وبين الفنان تامر حسني، الذي اتهمته بخيانة العهد، حيث طلبت منه حذف بعض المشاهد لها من فيلم "مش أنا"، والتي قامت ببطولته أمامه، لكنه لم يحذفها بالرغم من وعده لها، لذلك خرجت حلا وافتعلت أزمة كبيرة وقتها، لكن تجاهل تامر حسني الرد.

أما عن الأزمة الأكبر بحياة حلا شيحة، فقد تمثلت في خلعها للنقاب وعودتها للتمثيل، ثم قررت بعدها الاعتزال مرة أخرى وارتداء الحجاب والزواج من داعية إسلامي شهير، وسرعان ما خلعت الحجاب للمرة الثانية بعد انفصالها وعودتها للفن من خلال مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي يشهد أزمتها الجديدة.