جديد حملة مقاطعة الأسماك في مصر.. تخفيض كبير ومحال تغلق

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لليوم السابع على التوالي تتواصل حملةمقاطعة الأسماك في مصر التي انتشرت في أكثر من 15 محافظة مصرية، وأسفرت عن نتائج إيجابية حتى الآن.

فيما لا تزال الحملة مستمرة وتمددت لتشمل البيض واللحوم.

وكشف وسام الصفتي منسق الحملة على مستوى الجمهورية لـ"العربية نت" أنه سيتم عقد اجتماع للغرف التجارية غدا الأحد مع مسؤولين عن الحملة بمشاركة جهاز حماية المستهلك وجهات حكومية مثل وزارة التموين وغيرها لاتخاذ قرارات جديدة بشأن المقاطعة والأسعار، مؤكدا أن الاجتماع سيتم فيه تحديد أطر التعامل مع التجار، والاتفاق على تخفيض الأسعار بنسبة لا تقل عن 30% بشكل مبدئي مع فرض رقابة كبيرة على التجار والمحلات والموزعين.

"مغالاة في الأسعار"

كما أوضح أن بعض التجار ما زالوا يغالون في أسعار الأسماك ويمارسون العناد مع المستهلكين، مشيرا إلى أن هناك محلات اغلقت أبوابها بسبب عدم وجود حركة للشراء، وارتفاع أسعار الثلج بعد ازدياد استهلاكه نظرا لطول بقاء الأسماك في المحلات ولدى الموزعين، ما قد يعرضها للتلف بسبب درجات الحرارة المرتفعة وعدم إقبال المواطنين.

إلى ذلك، أضاف أن أسعار "بلوكات الثلج" التي يتم بيعها للتجار لحفظ الأسماك من التعفن، ارتفعت إلى 25 جنيهًا بدلاً من 13 جنيهًا، ما يحملهم خسائر جديدة وسيدفعهم في النهاية لتخفيض الأسعار ، موضحا أن الحملة ستمتد لمقاطعة البيض واللحوم وبدأت اليوم فعليا في مقاطعة البيض ما اضطر التجار إلى تخفيض قيمته نحو 5 جنيهات في الكرتونة الواحدة وسيتواصل الانخفاض حتى يصل إلى 120 جنيها للكرتون بدلا من 170.









"حملات للمقاطعة"

وتعرض تجار الأسماك في 8 محافظات مصرية هي الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والإسماعيلية والشرقية وبني سويف والسويس والغربية لخسائر فادحة بسبب الحملة وامتدت لتشمل 15 محافظة، ولأول مرة تخلو الأسواق من عملائها وروادها كما تعرضت الأسماك للتلف لعدم وجود من يشتريها.