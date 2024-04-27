طبيب مصري عائد من غزة يروي فظائع لم توثقها الفيديوهات

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بهدف المشاركة في إسعاف الجرحى المدنيين في قطاع غزة القابع منذ أشهر تحت الحرب الإسرائيلية، سافر الطبيب المصري الشهير أحمد عبد العزيز، المتخصص في جراحات العظام والمفاصل إلى قطاع غزة لعلاج الجرحي والمرضى، وإجراء جراحات دقيقة ومتخصصة للمصابين، ومكث هناك 10 أيام.

"عاهات مستديمة"

وعقب عودته، أمس الجمعة، إلى القاهرة، روى عبد العزيز لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" ما شاهده هناك من مآس، قائلا إنه لا يستطيع وصف ما يحدث في غزة، سوى أنه دمار شامل وإبادة كاملة، وصدمات مروعة ستظل عالقة في نفوس الشعب الفلسطيني.

كما كشف أن الإصابات التي شاهدها وفحصها كبيرة وخطيرة سيستغرق علاجها سنوات طويلة، مضيفا أن "بعض المصابين وهم كثر ستظل إصاباتهم عاهات مستديمة في أجسادهم، مثل البتر وتركيب المفاصل، وفقدان أجزاء من الجسم كالعين والساق واليد".

"لا يصلح للحياة"

وأوضح أن كل فلسطيني لديه أكثر من إصابة في جسده، بل أكثر من عاهة مستديمة سيعيش بها بقية عمره، مؤكدا أن القطاع بالكامل وفي كافة مدنه، توجد فيه أحياء وشوارع سويت بالأرض.

كما أردف قائلا "حتى بعد انتهاء الحرب لن يستطيع الفلسطينيون الإقامة والحياة في القطاع بعد أن فقد كل مقومات الحياة".



الطبيب أحمد عبدالعزيز

"مقابر جماعية تحت الأنقاض"

إلى ذلك، أكد أنه شاهد آلاف الفلسطينيين يعيشون في خيام مهترئة غير آدمية، ويقضون أياما كاملة بدون طعام وشراب، مؤكدا أن هناك مقابر جماعية تحت الأنقاص في كافة أحياء القطاع وعائلات كاملة قتل منها الكثير ولا يعرفون أين توجد جثث أبنائهم، كما لا يوجد أي آمال أو فرص لإمكانية العثور عليها خاصة أنها قد تحللت وتشوهت معالمها.

ويعد الدكتور أحمد عبد العزيز، أحد رواد مجال جراحة العظام في مصر، وهو أستاذ بكلية طب قصر العيني بالقاهرة. وبعد اندلاع الحرب في غزة مباشرة سافر الطبيب الشهير إلى مستشفى العريش في مصر ليعالج جرحى القطاع، الذين وصلوا شمال سيناء، مؤكدا أن "واجبه الوطني وانتماءه العربي وروابط الدم، دفعته وأجبرته أن يترك عيادته الخاصة ويتوجه إلى سيناء لعلاج الأشقاء الفلسطينيين".

يذكر أن عدد القتلى في غزة بلغ في أحدث احصاء أمس الجمعة 34356 ، فيما أصيب 77368 خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من أكتوبر.