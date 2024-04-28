جديد مقتل جواهرجي قبطي بمصر.. إحالة 5 متهمين للجنايات

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أحالت نيابة وسط القاهرة الكلية 5 متهمين في واقعة مقتل الجواهرجي، حسني الخناجري، في منطقة بولاق أبو العلا، لمحكمة الجنايات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن من بين المتهمين الـ5 هناك منفذ الواقعة، الذي قام بالجريمة بالاتفاق مع أحد أصدقائه وزوجته وسيدة أخرى وتاجر مصوغات ذهبية سبق وقد تم ضبطه لشرائه الذهب المسروق. كما تبين أن المتهم الأول والثاني خططا للجريمة، حيث نفذها المتهم الذي ظهر في كاميرات المراقبة، وتواجد الثاني في الشارع لمراقبة المكان.

وأخفت المتهمتان الثالثة والرابعة المتهمين الأولين وبعض المسروقات وتسترتا على الجريمة، بينما المتهم الخامس هو تاجر ذهب توجه المتهمون له لبيع المسروقات.

شراء سجائر

وتبين أن المتهم تواجد في متجر الذهب لشراء مصوغات واستمر تواجده لساعات، لافتين إلى أنه طلب من العامل في المتجر شراء سجائر له، وبمجرد مغادرته المحل تعدى على المجني عليه وضربه بآلة حادة على رأسة واستولى على مشغولات ذهبية وأموال وفر هارباً.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد نجحت في أقل من 24 ساعة في القبض على المتهم، وبعدها انتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الجريمة، وتم إجراء معاينة تصويرية من قبل جهات التحقيق، وتم العثور على جثة الجواهرجي الشهير باسم "الخواجة حسني الخناجري"، وتبين اختفاء محتويات متجره من سبائك ذهبية ومجوهرات التي قدرت بملايين الجنيهات.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الشهود على الحادث من أصحاب المحال المجاورة بمنطقة بولاق أبو العلا، وأسرة القتيل، وتم فحص كاميرات المراقبة والتي كشفت تفاصيل الحادث.