حريق جديد في مصر.. اندلع بجوار قسم للشرطة والسلطات تخمده

دقيقتان للقراءة

مازالت ظاهرة الحرائق التي تنشب بين الحين والآخر في مصر مستمرة وتثير جدلا، وتمكنت السلطات المصرية من السيطرة على حريق كبير اندلع بجوار قسم شرطة أول ⁧شبرا الخيمة⁩ بمحافظة القليوبية شمال البلاد، اليوم الأحد.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي نشب بسطح أعلى المنشآت المجاورة للقسم، حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء التي تمكنت من إخماد النيران، ومنع امتدادها للمناطق المجاورة للقسم.

حرائق سابقة من دون أسباب

وقبل أيام شهدت محافظة بورسعيد شمال البلاد حريقا كبيرا، حيث اندلعت النيران بحديقة المنتزه التاريخية في مدنية بورفؤاد والتي تضم أعدادا من الأشجار النادرة.

ودفعت السلطات بعشرات سيارات الإطفاء في محاولة للسيطرة على النيران، قبل أن تلتهم الكثير من الأشجار النادرة التي يصل عمرها لأكثر من 120 عاما.

وخلال الأيام الماضية شبت عدة حرائق في مصر وفي توقيتات متزامنة من دون سبب واضح، حيث شب حريق بمنطقة شادر أسيوط من دون خسائر في الأرواح.

وقبلها شب حريق كبير وضخم في نادي الصيادلة بمحافظة الإسكندرية، التهم محتويات النادي قبل افتتاحه رسميا، وقبلها أيضا شب حريق هائل وضخم في منطقة حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة حيث اندلعت النيران بكثافة كبيرة بجوار معهد إعداد القادة بمنطقة حلوان من دون معرفة أسبابه.

حرائق مواقع تصوير

وقبل أسابيع التهمت 3 حرائق كبيرة مواقع تصوير 3 أعمال فنية في رمضان، وهي دوار العمدة بمسلسل "الكبير أوي"، واستوديو الأهرام في منطقة تصوير مسلسل "المعلم"، ومنطقة تصوير مسلسل "جودر".

وبعدها شب حريق هائل جراء انفجارات متتالية في محطات للصرف الصحي في نطاق القاهرة، نتيجة تسرب بترولي إليها، وبعدها بأيام شب حريق ضخم في فندق عائم بالنيل، يدعى "أمريكانا"، وتمكنت السلطات من إخماد النيران والسيطرة على الحريق.