جدل وبلاغ للنائب العام بسبب حفل غنائي بالأهرامات

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مرة جديدة يثير فيها حفل غنائي في منطقة سفح الأهرامات بالجيزة الجدل والخلاف في مصر، بعد الإعلان عن حفل النجم الأميركي المشهور بـ "متروبومين" Metro Boomin، حيث أمر النائب العام المستشار محمد شوقي بالتحقيق العاجل في البلاغ المقدم من المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، رئيس ما يسمى بـ"هيئة الدفاع عن الهوية المصرية"، ضد كل من نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية وشركة لايف نايشن الأميركية المنظمة للحفل.

وقال عمرو عبد السلام للعربية.نت، إن الشركة المبلغ ضدها لايف نايشن الدولية "ترتبط بعلاقات مشبوهة بتنظيم الماسونية العالمية وبعض الجماعات الدينية السرية التابعة للتنظيم الماسوني وتتخذ من الفن ستار لها لنشر الفكر الماسوني عن طريق إقامة الحفلات وتمكين أعضاء هذا التنظيم من ممارسة الطقوس الشيطانية".

وقامت نفس الشركة المبلغ ضدها، بالإعلان عن تنظيم حفل غنائي للرابر الأميركي "ترافيس سكوت" في منطقة سفح الأهرامات بالجيزة منتصف العام الماضي، قبل أن يتعرض الحفل لانتقادات كبيرة بين المصريين، ما أدى في النهاية لإلغاء الحفل رغم حصوله وقتها على التصاريح اللازمة و طرح التذاكر للبيع والاقتراب من نفاذها بين الجمهور.

واعتبر مقدم البلاغ عمرو عبد السلام أن ما تقوم به شركة "لايف نايشن الدولية"، إصرار على نشر الفكر الماسوني واختيارها لمنطقة أهرامات الجيزة كمركز لإقامة الطقوس الشيطانية لأعضاء التنظيم ونشر الفوضى الخلاقة بمنطقة الشرق الأوسط على حد تعبيره، نظرا لما يعتقده أعضاء هذا التنظيم من أن الهرم الأكبر يشكل مركزا لإقامة طقوسهم الدينية نظرا لما يتمتع به من قوة روحية كبيرة.

وأضاف المحامي للعربية.نت أن مخطط التنظيم الماسوني قائم على اتخاذ الفن ستارا له بتجنيد الفنانين والمفكرين والسياسين بمنطقة الشرق الأوسط لمساعدتهم علي نشر الفوضى الخلاقة وهدم الدول والحكومات ومسح الهوية الدينية لشعوب المنطقة، ومن ثم فإن إقامة هذا الحفل المزمع إقامته يومي 29و30 الجاري بمنطقة أهرامات الجيزة يهدد الأمن القومي المصري والسلام الاجتماعي بما يعرض أمن سلامة البلاد للخطر لمخالفة طقوس هذا المحفل للقيم والعادات والتقاليد المصرية الراسخة منذ آلاف السنين ويتنافى مع معتقداته الدينية وشرائعه السماوية.

وفي النهاية طالب المحامي بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة مع المبلغ ضدهم وإخضاعهم للتحقيقات القضائية العاجلة والتصرف في الأوراق على ضوء ما ستكشف عنه التحقيقات وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.