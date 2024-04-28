شكري: على الاتحاد الأوروبي الضغط على إسرائيل لمنع اجتياح رفح
وزير الخارجية المصري وممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أكدا رفضهما شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح بجنوب قطاع غزة
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أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، بأن الوزير سامح شكري وممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أكدا رفضهما شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح بجنوب قطاع غزة.
ودعا الوزير المصري الاتحاد الأوروبي والأطراف الدولية للضغط على إسرائيل لمنعها من اجتياح رفح، ووقف سيناريو التهجير القسري لأهالي قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية.
وأكد شكري، بحسب البيان، تعويل مصر على جهود بوريل لبلورة موقف أوروبي قوي وموحد يدعو إلى وقف إطلاق النار، والضغط على إسرائيل لإزالة العوائق التي تضعها أمام نفاذ المساعدات إلى داخل القطاع والعدول عن أية إجراءات أحادية الجانب ليس فقط في غزة وإنما في الضفة الغربية والقدس أيضاً.
كما دعا إلى إطلاق عملية سياسية جدية وفاعلة للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، منوهاً بأهمية عدم الفصل بين جهود تحقيق وقف إطلاق النار والعمل على تنفيذ حل الدولتين.
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