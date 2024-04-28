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طباعة بطريقة برايل
طباعة بطريقة برايل
خاص

منيو بطريقة برايل.. تجربة إنسانية لإدارة مصايف الإسكندرية

تأتي هذه الخطوة مكملةً لخطوة إيجابية سابقة بتجهيز عدة شواطئ في الإسكندرية لذوي الهمم من مستخدمي الكراسي المتحركة ، للاستمتاع بنزول البحر كغيرهم من الناس بشكل بسيط وسهل

القاهرة - مايسة السروي
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منيو بطريقة برايل جديد ملف الإتاحة لذوي الهمم من المكفوفين في محافظة الإسكندرية، فالخطوة التي قد تبدو بسيطة إلا أن وقعها كان كبيراً للغاية على المكفوفين هناك.

وفي تصريحات خاصة للعربية.نت، قال د محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن الفكرة تعود لإحدى الزميلات في الإدارة التي اقترحت مساعدة المكفوفين على ممارسة حقهم في قراءة قائمة الأسعار "المنيو" في المطاعم و المنشآت السياحية من دون الحاجة لمساعدة أحد.

وأضاف د عبد الرازق: "مع بداية الفكرة تواصلنا مع جمعيات للمكفوفين لمعرفة ما ينقصهم وأماكن الطباعة بطريقة برايل، ثم بدأنا التنفيذ شهر رمضان الماضي، حيث تم تطبيق الفكرة في 78 منشأة حتى الآن".

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ويؤكد د محمد عبد الرازق أنه هناك توجه لتعميم الفكرة على باقي المنشآت السياحية، حيث سيكون هناك إلزاماً لهذه المنشآت عبر التراخيص والتصاريح لتوفير نسختين من قائمة الأسعار على الأقل بطريقة برايل لذوي الهمم من المكفوفين.

تأتي هذه الخطوة مكملةً لخطوة إيجابية سابقة بتجهيز عدة شواطئ في الإسكندرية لذوي الهمم من مستخدمي الكراسي المتحركة، للاستمتاع بنزول البحر كغيرهم من الناس بشكل بسيط وسهل، تحت مظلة أكبر لإدماج كافة ذوي الهمم في مصر مع المجتمع على اختلاف فئاتهم.

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