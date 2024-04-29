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أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد - كونا
أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد - كونا

أمير الكويت يزور مصر غدا لبحث العلاقات وقضايا المنطقة

من المقرر أن يبحث أمير الكويت مع الرئيس المصري العلاقات الثنائية وسبل تعزيرها

القاهرة - العربية.نت
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يتوجه أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، غدًا الثلاثاء، إلى مصر، في أول زيارة له بعد توليه مقاليد السلطة في بلاده.

ومن المقرر أن يبحث أمير الكويت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العلاقات الثنائية وسبل تعزيرها وقضايا المنطقة وتطورات الأحداث ودعم العمل العربي المشترك.

ليست الزيارة الأولى لأرض مصر

‏وتعد زيارة أمير الكويت إلى مصر الأولى منذ توليه الإمارة في ديسمبر الماضي، ولكن زارها في 21 أكتوبر 2023 عندما كان وليا للعهد ممثلا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد ‏في قمة القاهرة للسلام، كما زارها في 27 نوفمبر 2022 ممثلا للأمير في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ والنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

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‏وفي الـ 17 من ديسمبر 2023، زار الرئيس عبدالفتاح السيسي دولة الكويت، حيث قدم واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد والتقى أمير البلاد الشيخ مشعل، معربا عن خالص التمنيات له بالتوفيق والسداد في إكمال مسيرة التقدم بالبلاد.

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