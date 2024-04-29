اتصال بين السيسي وبايدن.. تشديد على خطورة التصعيد في رفح

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شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي جو بايدن على خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية.

وخلال اتصال هاتفي بين الرئيسين مساء الإثنين، أكد الجانبان على ضرورة العمل على منع توسع دائرة الصراع، وشددا على أهمية حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر بأن الاتصال تناول آخر مستجدات المفاوضات الجارية والجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة ووقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن، كما تم التشديد على خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، لما سيضيفه من أبعاد كارثية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع فضلاً عن تأثيراته على أمن واستقرار المنطقة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد ضرورة النفاذ الكامل والكافي للمساعدات الإنسانية، مستعرضاً الجهود المصرية المكثفة في هذا الصدد.

وتم خلال الاتصال تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ومواصلة العمل المشترك لتعزيز علاقات التعاون الثنائي على شتى الصعد.

ومن جانبه، قال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن أكد أن الولايات المتحدة ستعمل مع مصر وقطر على ضمان التنفيذ الكامل لشروط الاتفاق المقترح بشأن غزة.

وأكد بايدن للسيسي أهمية ضمان عدم تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو أي مكان آخر خارج غزة.

وذكر البيان أن بايدن دعا الرئيس المصري وأمير قطر إلى بذل كل الجهود لضمان إطلاق سراح المحتجزين في غزة.

ونقل البيان عن الرئيس الأميركي قوله، إن عدم الإفراج عن المحتجزين هو العقبة الوحيدة أمام وقف فوري لإطلاق النار بالقطاع المحاصر.