الري المصرية: حظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح بها وغرامات للمخالفين

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تعليمات مشددة أصدرتها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع وزارة الزراعة في مصر على حظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح بها، مع توقيع الغرامات على المخالفين، وذلك على ضوء الحصة المائية المتاحة والمقررة للزراعات الصيفية.

وأكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، الاثنين، أنه تم تحديد مساحات الأرز المنزرعة لهذا العام على مستوى الجمهورية والمقدرة بحوالي 724 ألفًا و200 فدان، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً في محافظات بالوجه البحري، وحظر زراعته بمحافظات الوجه القبلي، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة.

يذكر أن المساحة المقررة تم تحديدها في ضوء الحصة المائية المتاحة والمقررة للزراعات الصيفية، مع الأخذ في الاعتبار السعة التصميمية لشبكة الري بالمحافظات، وكذلك التصرفات القصوى المسموح بها خلال فترة أقصى الاحتياجات من أجل وصول المياه إلى جميع الأراضي المنزرعة بالكميات المناسبة والأوقات المحددة، وأنه لن يسمح بزراعة مساحات أرز خارج المناطق والزمامات المحددة، وسيتم شن حملات مستمرة لإزالة شتلات الأرز المنزرعة في الأراضي المخالفة، حتى لا تتأثر مياه الشرب أو تحدث معاناة ومشاكل في نهايات الترع.

وتعاني مصر من الفقر المائي حيث وصل نصيب الفرد من المياه إلى 530 مترا مكعبا سنويا عام 2023، حيث تعدى عدد السكان 105 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن يصل نصيب الفرد إلى حد الفقر المائي المطلق أو الشديد، وهو ما يسمى بالشح المائي الذي يقل عن 500 متر مكعب سنويا بنهاية العام الجاري بحسب خبراء.