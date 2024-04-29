بعد إصابة 13 شخصًا.. ذعر في محافظة مصرية وحقيقة تسمم مياه الشرب

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حالة من القلق والذعر عقب تداول نبأ تسمم مياه الشرب بالكلور بمركز قوص بمحافظة قنا بصعيد مصر، ووصل الأمر إلى حد تحذير الأهالي من شرب المياه، وإذاعة ذلك عبر الميكروفون في الشوارع.

من جانبها كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمركز قوص، جنوب محافظة قنا، حقيقة تسمم مياه الشرب.

المياه صالحة

وأكدت شركة المياه في بيان لها اليوم الاثنين عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل"فيسبوك" أن المياه صالحة ومطابقة للمواصفات ولا يوجد بها أي مشكلات.

وجاء ذلك ردًا على ما أثير من حالة القلق والذعر عقب تداول نبأ تسمم مياه الشرب بالكلور وتحذير الأهالي من شرب المياه، وهو ما وصل لحد إذاعة ذلك عبر الميكروفون في الشوارع، وهو ما نفته شركة المياه الشرب والصرف الصحي.

تسريب إسطوانة كلور

وأشارت شركة مياه الشرب إلى وجود تسريب بسيط من إسطوانة كلور فارغة أثناء تبديل الاسطوانة داخل محطة المسيد بمركز قوص والتي تعمل بحالة جيدة منذ أمس.

وقام الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، بالانتقال إلى مستشفى قوص المركزي للاطمئنان على حالة مصابي الاختناق إثر استنشاق أحد الغازات.

13 مصابا

وكان مستشفى قوص المركزي استقبل 13 مصابا يعانون من صعوبة في التنفس والاختناق إثر استنشاقهم أحد الغازات في الساعات الأولى من اليوم.

وقام الفريق الطبي في المستشفى بالتعامل السريع مع الحالات وعمل الإسعافات اللازمة للمصابين.

وتعافى جميع المصابين من الحادث بعد تحسن حالتهم والاطمئنان على استقرار الحالة الصحية لهم.