تحمل 1840 طن مساعدات.. 115 شاحنة مصرية جديدة في طريقها لغزة

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أعلن صندوق تحيا مصر انطلاق القافلة الإغاثية الخامسة، صباح اليوم الاثنين، إلى قطاع غزة، تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"، لتعزيز أواصر الترابط الأخوي بين الشعبين المصري والفلسطيني، وذلك بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والشركات الخاصة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدّ يد العون لأهالي قطاع غزة.













من جانبه، أشار تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إلى أن القافلة تتضمن 115 شاحنة بها أكثر من 1840 طنًا، ضمّت القافلة شاحنات محملة بكراتين المواد الغذائية الأساسية.

قوافل إغاثة لم تنقطع

وأكد عبد الفتاح أن المساعدات لم تقتصر على المواد الغذائية فحسب، بل تضمّنت القافلة أيضًا المفروشات، والمراتب، والملابس التي تناسب جميع الأعمار من الذكور والإناث، كما شملت شاحنات طبية محملة بكل المستلزمات الطبية، لتقديم الرعاية الصحية للمرضى والجرحى، وتأمين احتياجات الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الهمم، وكل ما يلزم للتخفيف من حدة الأزمات الإنسانية التي يعاني منها أهالي قطاع غزة.

وأضاف أنه منذ اندلاع الأحداث في قطاع غزة في أكتوبر الماضي، لم تنقطع قوافل الإغاثة العاجلة من صندوق تحيا مصر وتحمل كل المساعدات الإنسانية المتنوعة، وتُساهم في توفير الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء، لتُؤكّد على التزام مصر بدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته، حيث تُنقل المساعدات من مصر عبر جسر الإغاثة البري من معبر رفح المصري، ويتمّ توزيعها وفقًا لأولويات واحتياجات الهلال الأحمر الفلسطيني، لضمان وصولها إلى أهالي القطاع بشكل عادل.