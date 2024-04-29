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الدواجن
الدواجن

حملة "بلاها فراخ".. المصريون يواصلوان المقاطعة والأسعار تتراجع

نصيب الفرد من الدواجن والبيض في مصر يعتبر أقل من المستوى الموجود في الدول الأخرى

القاهرة - العربية.نت
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بعد نجاح حملة مقاطعة الأسماك في مصر في تحقيق أهدافها، انتشرت دعوات لمقاطعة شراء الدواجن والبيض عبر منصات التواصل الاجتماعي، سعياً لتقليل أسعارها، تحت شعار "بلاها فراخ".

ورفع رواد وسائل التواصل الاجتماعي شعار "بلاها فراخ" بعد أن ساهمت حملة ''خليها تعفن" في انخفاض أسعار الأسماك.

من جانبه كشف الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، تفاصيل إطلاق حملة بلاها فراخ لمقاطعة شراء الدواجن، ومدى نجاحها في تخفيض الأسعار.

تراجع الأسعار بنسبة 20%

وأوضح ثروت الزيني في مداخلة هاتفية مع وسائل إعلام مصرية أن هناك اكتفاء ذاتيا من الدواجن والبيض خلال الفترة الحالية، ونسبة التراجع في أسعار الدواجن وصلت إلى 20%، وتبلغ نسبة تراجع أسعار البيض نحو 22%.

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وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه لابد من الحفاظ على منتجي الدواجن والبيض للوصول إلى حجم تراجع كبير في الأسعار، لأن ثبات معدل الإنتاج هو أساس التراجع والانخفاض في السوق المحلية.

وأشار ثروت الزيني إلى أن نصيب الفرد من الدواجن والبيض يعتبر أقل من المستوى الموجود في الدول الأخرى، حيث يتم تحديد 12 كيلو للفرد من الدواجن سنويا، و100 بيضة للفرد أيضًا سنويًا، ولابد من الحفاظ على البروتين الحيواني وإنتاجيته في السوق المحلية.

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