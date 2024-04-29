بعد وفاة طفل مصري.. نواب يطالبون بحظر تطبيقات ألعاب القمار الإلكترونية

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تقدمت نائبة مصرية باقتراح إلى رئيس مجلس النواب المصري، المستشار حنفي الجبالي، لحظر تطبيقات ألعاب القمار الإلكترونية في مصر.

وقالت النائبة الدكتورة حنان حسني يشار، في تصريحات خاصة لـ"العربية. نت" و"الحدث.نت" إن ما دفعها لتقديم المقترح للبرلمان هو أن هناك أطفالا لم تتجاوز اعمارهم الـ 10 سنوات يقضون يومهم بالساعات على ألعاب القمار الإلكترونية، حيث وصل الأمر إلى حد الإدمان، ويراهنون بمبالغ مالية تقدر بآلاف الجنيهات، منهم من يحقق أرباحاً من ورائها ومنهم من يخسر أمواله، وسط صمت الجهات المعنية على حسب تعبيرها.

واقعة مأساوية لطفل

وذكرت النائبة أن هناك واقعة مأساوية وقعت العام الماضي، عندما توفي طفل لا يتجاوز عمره 11 عامًا إثر إصابته بأزمة قلبية حادة على خلفية خسارته مبلغ 800 جنيه عندما دخل للعب "الكونكر"، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة أمام شاشة الكمبيوتر.

وطالبت عضو مجلس النواب، وزارة الاتصالات في مصر، بأن تتحرك تجاه الألعاب الإلكترونية التي تحتوي على عنف، وخاصةً ألعاب القمار، وبحث آلية منعها سواء بالحجب أو الحظر كما حدث مع لعبة "الحوت الأزرق"، حيث تشكل تهديدًا جسيمًا على الأطفال والنشء وتهدد تماسك المجتمع والأجيال الجديدة، كما وتخالف الشرع والدين.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها نواب في البرلمان المصري بحظر ألعاب وتطبيقات معينة، لأضرار مختلفة، من بينها لعبة "الحوت الأزرق" ولعبة "بوكيمون" وغيرها.